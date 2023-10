21 nowych kardynałów. Wśród nich abp Grzegorz Ryś

W sobotę, po ceremonii, gdy podszedłem, by złożyć mu gratulacje, dodał: – Nic się nie zmieniło. Przerażenie jeszcze większe. Jedynie stres minął.

W komentarzach, jakie pojawiły się po jego nominacji, pisano, że to dowód uznania za dotychczasową pracę: szukanie nowych form duszpasterstwa i ewangelizacji, zwrócenie się ku ruchom charyzmatycznym, unikanie politycznego zaangażowania. Albo wskazówka, jaką papież daje polskiemu Kościołowi i przykład dla pozostałych biskupów.

Nowy kardynał jest daleki od takiego myślenia. Decyzja Franciszka była dla niego równie zaskakująca, co niezrozumiała. Przerażenie, o którym mówi, związane jest z odpowiedzialnością – nie za jedną diecezję, ale cały Kościół. – Oczywiście nadal pozostanę biskupem Łodzi – wyjaśnia – ale dołączenie do grona najbliższych współpracowników papieża to jednak całkowita zmiana.

To największa odpowiedzialność i najważniejsza rola kardynałów. Nawet jeśli najczęściej kojarzona jest z wyborem – przez nich i spośród nich – przyszłego papieża. – Nie wyobrażam sobie, w jakiej trzeba być symbiozie z Duchem Świętym, żeby odważyć się iść na konklawe i jeszcze głosować – dodaje kad. Ryś.