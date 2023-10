Relacja z Watykanu: rozpoczął się synod, który jednych przeraża, a w innych budzi nadzieję

Cena kościelnej rewolucji

Jaką rolę w gorących, jak się można spodziewać, debatach duszpasterskich i teologicznych odegrają świeccy, po raz pierwszy uczestniczący w synodzie biskupów na równych prawach z duchownymi? Kard. Ryś jest przekonany, że ich obecność na sali obrad będzie miała duże znaczenie. – Synod to wzajemne słuchanie się. I nie chodzi mi tylko o to, że biskupom stale będzie towarzyszyć świadomość, że są słuchani przez świeckich – osoby „z innego świata”. Gdy się uważnie słuchamy, jeden głos może zmienić myślenie całego zgromadzenia. Głos w dyskusji, nie w głosowaniu.

Przypomina też, że udział świeckich w synodzie, traktowany przez wszystkich jako wydarzenie bez precedensu, nie jest całkowicie nieznaną nowinką: pół wieku temu świeccy głosowali na równych prawach z duchownymi na synodzie archidiecezji krakowskiej. – Kard. Wojtyła dostał na to zgodę od Pawła VI i nie sądzę, by musiał o nią toczyć jakąś wyjątkową wojnę w Watykanie – dodaje kard. Ryś. – To był oczywiście inny synod, ale jeśli szukamy precedensów, to przynajmniej „Tygodnik Powszechny” powinien o tamtych wydarzeniach przypomnieć. Aktywność świeckich w Kościele nie bierze się z mandatu hierarchii, ale z mocy chrztu – dodaje. – Mówił to Sobór Watykański II, a dzisiejsza decyzja papieża Franciszka jest pogłębieniem tamtej nauki.

Odniesień do Vaticanum II z pewnością będzie podczas tego synodu więcej. Do wydarzeń sprzed 60 lat odwołał się też papież w przemówieniu inauguracyjnym, przypominając, że Kościół musi otwierać się na „nowe drogi apostolstwa”, dostosowane do wymogów teraźniejszości i zmieniających się warunków i form życia. Choć zapominać nie można, że „soborowa rewolucja Ducha” odnowiła oblicze Kościoła, ale też doprowadziła do trwających do dziś podziałów, a nawet schizmy.