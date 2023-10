Czego boją się hierarchowie. Relacja z synodu

Widok hierarchów, nawet tych zwykle mało otwartych i zalęknionych, siedzących przy okrągłym stole ramię w ramię ze świeckimi, w tym z kobietami, był krzepiący.

Nawet jeśli wielu z nich uważa, że to obniża rangę zgromadzenia. „Jeśli świeccy uczestniczą z prawem głosu, to nie jest to już synod biskupów, ale konferencja kościelna, bez prawa nauczania, które przysługuje tylko kolegium biskupów” – mówił, jeszcze przed rozpoczęciem obrad, kard. Müller.

Bo spór o udział świeckich jest sporem o władzę. O to, kto ma prawo decydować, co można w Kościele zmienić, a co musi pozostać niezmienne. Co jest prawdą, a co nie. Co pochodzi od Ducha Świętego, a co od „innych duchów”. We wspomnianym programie EWTN kard. Raymond Burke (nieuczestniczący w Synodzie) pytał: „Czy jeśli coś było złe przez 2 tys. lat, teraz, z natchnienia Ducha Świętego, ma stać się dobre? Duch Święty nie przeczy sam sobie”.