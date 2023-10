Przeprawa przez bezsilność. Kim jest Jon Fosse, laureat Literackiej Nagrody Nobla 2023

Jest głęboko wierzącym chrześcijaninem, ale nie interesuje go mierzenie się z palącymi problemami współczesnego świata. Do tego ma silne przekonanie, że literatura wyradza się nie z rzetelnie rozplanowanej pracy, tylko z natchnienia, że spływa na niego w trakcie pozarozumowego misterium. Nie brzmi to jak opis osoby, która mogłaby napisać powieść odpowiadającą na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa.

To prawda – bardziej niedzisiejszego człowieka niż ten Norweg trudno sobie wyobrazić; tak bardzo niezaangażowanego we wszystko, co nazwalibyśmy ważną sprawą. A skoro tak, to Jon Fosse nadawałby się na śmietnisko najnowszej literatury. Uduchowiony, anachroniczny, po prostu mało przydatny. Tylko że z jakiegoś powodu całe zastępy czytelników czy krytyczek od lat zarzekały się, że widziałyby go z Noblem.

I jeszcze fakt, że jego opus magnum, siedmiotomowa „Septologia” (wydania oryginalne: 2019, 2020, 2021), w praktyce sprowadza się do dosłownie paru niekończących się, zapętlonych zdań i ledwie kilkuwątkowej fabuły, z której w zasadzie nie wynikają żadne konkretne wnioski, żadna refleksja społeczno-polityczno-kulturowa, która uzasadniałaby ogromną objętość książki. Bo trzeba jeszcze powiedzieć, że całość jest rozpisana, jakby z kaprysu, na paręset ślimaczo następujących po sobie stronic.

Z szybkiej kalkulacji wychodzi mi, że czas poświęcony na „Septologię” to koszt co najmniej trzech innych porzuconych książek, plus kilku zaniedbanych obowiązków. Czytanie tego w środku pędzącego świata? A co dopiero „używanie” w dyskusjach o politycznych powinnościach współczesnej literatury. Przecież dzisiaj liczą się krótkie, zaangażowane i jasno określone światopoglądowo komunikaty. Takie, które otwarcie zapraszają, żeby się z nimi zgadzać lub nie.

Daleko mu do takiej twórczości, ale – wbrew wszelkiej logice – dostarcza dziś jednego z najbardziej bogatych i pożywnych doświadczeń czytelniczych.