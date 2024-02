Prezydent kontra premier. Na Radzie Gabinetowej padły oskarżenia o Pegasusa i pytania o CPK

Niezwykle ciekawe było, co Tusk powie o CPK, inwestycji, która zdaniem większości Polaków jest potrzebna, ale w łonie samej koalicji istnieją spore różnice zdań, co z nią zrobić. Dziś dyskusje te nie toczą się już wokół sensowności samego projektu, choć pełnomocnik rządu Maciej Lasek wydawał się na początku przeciwny CPK. Inwestycja będzie kontynuowana, gdyż zainwestowano już w nią zbyt wielką fortunę; otwarta pozostaje tylko kwestia, jak wielki ma to być projekt. Rząd twierdzi, że do ostatecznej decyzji potrzebny jest profesjonalny audyt (którego wciąż nie zlecił), więc nawet nie złożył planowanego przez poprzednią władzę wniosku do UE o dofinansowanie budowy kolei dużych prędkości między Warszawą i Łodzią. Zdaniem części ekspertów to błąd.