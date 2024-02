Groźby Trumpa, zablokowana pomoc z USA, dymisja dowódcy, impas na froncie. Jaka będzie najbliższa przyszłość Ukrainy?

Jest to oczywiście plan marzeń Kremla, który jednak liczy, że coraz trudniejsza sytuacja w świecie zachodnim pomoże mu go zrealizować. Ostatnia wypowiedź Trumpa, że będzie „zachęcał” Rosję do ataków na te państwa NATO, które nie przeznaczają 2 proc. na obronność, to miód na rosyjskie uszy i zapraszanie (rosyjskiego) lisa do (natowskiego) kurnika.

Wokół Ukrainy widać znaczące pogorszenie się koniunktury międzynarodowej dla jej dalszego wsparcia. Rosyjskie zagrożenie jest realne, ale trzeba pamiętać, że nic Rosji nie prowokuje bardziej niż demonstracja zachodnich słabości, podziałów, sporów wewnętrznych i braku decyzyjności.

Wojciech Konończuk jest dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich.