Takiego Dudy chce Tusk

Sejmowa codzienność to nie tylko bitwy o wymiar sprawiedliwości, media publiczne czy aborcję. To także setki innych spraw, dotykających gospodarki i stosunków z Unią, ochrony zdrowia, transformacji energetycznej; nie mówiąc o ustawach, na których mogą skorzystać emeryci, ludzie ubodzy lub osoby z niepełnosprawnościami. Jeśli prezydent zdecyduje się na totalną wojnę z Sejmem, szybko otrzyma prezent w postaci ustawy zgodnej z interesami elektoratu PiS. Tylko po to, by potem w przejętej TVP nowa władza mogła kształtować w umysłach inną narrację na temat polityki społecznej dawnego obozu władzy. Prezydent blokujący uboższej części narodu dostęp do pieniędzy plus kolejne odcinki serialu o uwłaszczaniu się polityków Zjednoczonej Prawicy na majątku państwowym – tego właśnie chce Donald Tusk, któremu być może nie zaszkodzi też awantura z Kamińskim i Wąsikiem. W PiS wciąż rozpatrywana jest bowiem opcja z próbą siłowego wprowadzenia tych polityków na obrady Sejmu.

Andrzej Duda próbuje kształtować obraz zatroskanego przywódcy, który wyciąga rękę do premiera, ale jest ona notorycznie odtrącana. Zarazem podkreśla, iż nie jest „długopisem” Jarosława Kaczyńskiego i mógłby rozważyć proponowane zmiany w KRS, jeśli nie dotkną neosędziów. Cóż z tego, skoro te dowody niezależności nie układają się w spójną strategię, a samemu Dudzie dużo lepiej wychodzi zajmowanie się sprawami zagranicznymi (mimo „krymskiej” wpadki) od wpływania na rzeczywistość wewnętrzną. Wyrąbywanie własnego miejsca na scenie politycznej w otoczeniu silnych graczy (do tej roli aspiruje też Szymon Hołownia) nie idzie mu dobrze.

Prezydent nie ma cech wojownika, jest raczej osobą o umiarkowanych poglądach i łagodnym charakterze, więc gdy pozuje na stanowczą głowę państwa, wypada sztucznie. Nie jestem też pewien, czy dynamiczny Marcin Mastalerek, który ożywił Pałac po okresie marazmu i odejść ważnych urzędników – ostatecznie nie stanie się problemem dla Dudy. Obsadza go w rolach, do których nieśmiały inteligent z Krakowa zwyczajnie się nie nadaje. Stres go mocno blokuje, czego wyrazem są zaskakujące kłopoty z angielskim podczas wystąpień publicznych, mimo coraz sprawniejszego posługiwania się przez prezydenta tym językiem.