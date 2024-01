Noworoczne orędzie papieża: lud Boży, kobiety i Luter

Czy rok 2024 r. przyniesie przełomowe zmiany w „kwestii kobiecej”? Jest na to spora szansa. Sekretariat synodu (który niczego nie robi bez zgody papieża) rozesłał do wszystkich biskupów wytyczne do debaty przed drugą sesją obrad. Zwiększenie roli kobiet w duszpasterstwie, w tym zgoda na ich święcenia diakonatu (w Kościele uważane za pierwszy stopień święceń kapłańskich) zostały uznane za jedno z trzech najważniejszych zadań dla synodu.

Wszyscy braćmi

Trzecią myślą, z jaką Franciszek zostawia wiernych u progu nowego roku, jest braterstwo. To prosta konsekwencja uznania Boga za ojca i Maryi za matkę. Idea przewodnia obecnego pontyfikatu, poświęconego szukaniu tego, co ludzi łączy, bez względu na różniące ich poglądy czy religie. Wykorzystanie w papieskiej homilii słów Marcina Lutra (z „Wykładu Listu do Galacjan”) dla lepszego zrozumienia słów św. Pawła o „pełni czasu” (które były kanwą papieskiego rozważania) też nie powinno ujść naszej uwagi. Odniesienia do Ojca Reformy w katolickim nauczaniu nie są częste – poza okolicznościowymi wystąpieniami o charakterze ekumenicznym chyba dotąd nieobecne. Franciszek nie wahał się sięgnąć po słowa Lutra, stawiając go w jednym szeregu ze św. Franciszkiem, Pawłem VI i Soborem Watykańskim II, bo tylko te cztery źródła znalazły się w jego noworocznej homilii. Z pewnością nie przypadkiem.