Synod: papieski kij na biskupów

„Nie wiem, czy to prawda, czy legenda, ale obraz jest aktualny” – mówił papież w niezapowiedzianym i zaskakującym przemówieniu, przytaczając historię wiernych w Efezie, którzy grozili biskupom kijami, by ich nakłonić do uznania Maryi za Matkę Boga – ludzie od dawna w to wierzyli, ale biskupi, zgromadzeni na soborze, wciąż mieli wątpliwości.

Kościelna mowa-trawa

Opowieść, co grozi biskupom, którzy nie słuchają ludu Bożego, papież przytoczył w prawdopodobnie ostatnim swoim wystąpieniu na synodzie, 25 października wieczorem. Bynajmniej nie dla żartu.

Co było powodem tych gorzkich słów? Pewnie kiedyś się dowiemy, na razie skazani jesteśmy na domysły. Być może rozsierdziło go coś, co usłyszał na sali obrad. W swoim krótkim wystąpieniu przypomniał, że Jezus nie był po stronie żadnego stronnictwa politycznego swoich czasów – ani faryzeuszy, ani saduceuszy, ani esseńczyków, ani zelotów – był po stronie zwykłych ludzi. Z naciskiem powtarzał też, jak ważną rolę w przekazie wiary mają kobiety, bo „Kościół nie tylko jest matką”, ale przede wszystkim „jest kobietą” – „to właśnie kobiety najlepiej go odzwierciedlają, ponieważ podejmują ryzyko przekraczające granice, być może ze strachem, ale odważnie, w światłocieniu rozpoczynającego się dnia zbliżają się do grobu z intuicją (nawet jeszcze nie nadzieją), że może tam być życie”.