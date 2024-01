Zamknięty kraj

Było nas troje i lecieliśmy przez Rygę. W jednej chwili ponura jesień w sennym poradzieckim mieście, w drugiej środek rozgorączkowanej bejruckiej nocy. Pamiętam myśl, że gdzie nie spojrzę z okien taksówki, tam hulanki i swawole. Kluby i tańce. I ruch samochodowy jak za dnia. Jakby to miasto było jedną wielką imprezą bez konkretnej okazji.

Kilka tygodni później rozpoczęła się Arabska Wiosna Ludów. Wybuchła w Tunezji i rozlała się na cały region. W Syrii przybrała oblicze powstania, które zostało brutalnie spacyfikowane. Aż zamieniło się w wojnę domową. Czy wtedy, w 2010 r., to wszystko wisiało w powietrzu? Na pewno, rewolucje nie spadają przecież z nieba. Tylko że ja nie miałem kompetencji, by spojrzeć za horyzont.

Wrogościnność

Przypomniało mi się to wszystko podczas lektury „Koncertiny” Andrzeja Muszyńskiego, pięknie zilustrowanej przez jego syryjską przyjaciółkę Sarwat Matuk. Muszyński nie pojechał do Syrii, choć marzył o tym o wiele mocniej ode mnie. Jego wizyta w ambasadzie tego kraju była równie uprzejma. Szczegółowo opisał cel swojej podróży, ale jego wniosek o wydanie wizy wjazdowej został odrzucony. To już była inna Syria niż w 2010 r. Próbował jeszcze parokrotnie, różnymi kanałami.

Od pewnego Włocha kupił namiar do pośredniczki z Damaszku, która miała pomóc: „Otrzymałem od niej informację, że od 2018 r., co było dla niej ogromnym zaskoczeniem, znajduję się na czarnej liście rządu syryjskiego, a przyczyny takiego stanu rzeczy nie są znane. Mam zakaz wjazdu do Syrii i kropka, persona non grata. Zniesienie tego typu statusu jest w praktyce niemożliwe. Kiedy odczytałem tę wiadomość – siedząc w aucie – zobaczyłem w wyobraźni palec. Gruby męski palec. Palce dłoni, które klikają w klawiatury komputerów, decydując o wolności ludzi. Siedziałem na parkingu w dużym mieście, mijały mnie setki ludzi, a więcej łączyło z anonimowym Syryjczykiem w służbie Al-Asada, który miał nade mną władzę”.

Książka Muszyńskiego nie jest literackim substytutem nieodbytej podróży. Spoiwem narracji jest tu opowieść o spotkaniu z drugim człowiekiem. To, że do niego doszło, zdaje się czystym przypadkiem. On i Sarwat wzrastali w dwóch osobnych światach. Ich zestawienie – przaśna polska wieś i dobra damasceńska dzielnica zamieszkana przez klasę średnią – każe myśleć o uprzywilejowaniu. On siedzi w papciach w ciemnym wiejskim domu i wertując atlas geograficzny snuje marzenia o podróżach. W tym czasie Matukowie – Sarwat i jej młodszy brat Talal – jeżdżą z rodzicami do Turcji. Przy czym, jak zauważa Muszyński, nie wszyscy Syryjczycy mogą sobie na to pozwolić. Na początku XXI wieku Syria dopiero się rozwija. Powstają kafejki internetowe, działalność inauguruje giełda. Na pokładach międzymiastowych autokarów serwowane są darmowe czekoladki. W tle lecą filmy na DVD. Baszszar al-Asad, który jeszcze niedawno kształcił się w Londynie na okulistę, udaje światłego przywódcę.

Kiedy Sarwat i Talal Matukowie poznają Muszyńskiego, wszystko jest już na opak. Po wielu dniach spędzonych w lesie na polsko-białoruskiej granicy, dzięki pomocy udzielonej przez mieszkanki Podlasia, trafiają do ośrodka dla uchodźców. Nigdy by się nimi nie stali, gdyby nie wojna i związany z nią terror. Nigdy by nie wyjechali, gdyby pod ich domem wciąż nie wybuchały granaty. Ileż można to wytrzymywać? Jak w takim świecie żyć? Jak wykonywać proste codzienne czynności, snuć i realizować plany?

Dla Talala czara goryczy przelała się, gdy policja uszkodziła jego zaparkowany pod pracą samochód. Wyszedł na ulicę, chciał się dogadać, ale zamiast przeprosić, władza wolała go upokorzyć. Powalić na ziemię i zgnoić. W Syrii, do której nie udaje się Muszyńskiemu pojechać, ludzie są „obżarci widokiem krwi, ściętych głów”. „Naród jest chory, zniszczony wojną. Zombie, nie ludzie”. A więc ucieczka. Samolot do Mińska, zakupy w sklepie turystycznym, a potem marsz przez zieloną granicę. Koncertina, białoruskie wojsko, polska straż graniczna.