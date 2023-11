Tłumaczymy i czytamy coraz więcej japońskiej literatury

O przyczyny popularności Kawaguchiego w Polsce pytam jego wydawczynię. Anna Zdrojewska-Żywiecka odpowiada: – Okres pandemiczny, wybuch wojny w Ukrainie, a potem szereg innych problemów, z którymi się mierzymy w naszym kraju, sprawiły, że książki stawiające opór, takie, które pozostawiają czytelników z poczuciem braku wpływu na rzeczywistość, wybieramy znacznie rzadziej. Zamiast tego chętniej sięgamy po lektury, które można określić jako comfort books – książki, które nadal dotyczą fundamentalnych dla naszego życia tematów, ale robią to w sposób pozwalający odnaleźć sens w codzienności. Szukamy w światach przedstawionych bezpiecznych przestrzeni.

Spróbujmy spojrzeć na ten problem jeszcze szerzej. Niedoceniane wciąż należycie doświadczenie globalnej pandemii, a także bliskość wojny, objawiająca się zarówno setkami tysięcy dramatycznych obrazów, jak i napływem do naszego kraju miliona dotkniętych lękiem o własne życie migrantów, unaoczniły nam niezwykle mocno przemijalność życia. Za popularnym południowokoreańskim filozofem Byung-Chul Hanem można by powiedzieć więcej: „nasze życie nigdy nie było tak przemijalne jak dziś”. Jeśli nie jesteśmy pewni swojej wiary, nie czerpiemy oparcia w żadnej z religijnych wspólnot, nic nie daje nam niezbędnej do przeżycia obietnicy trwania i stałości. To mogłoby tłumaczyć głód opowieści, które w prosty i przystępny sposób objaśniają nam ten stan rzeczy i niosą pokrzepienie.

– Zdania w prozie Kawaguchiego rzeczywiście są proste i krótkie, nic się pod nimi nie kryje, wszystko jest tu na powierzchni. Z drugiej strony – pocieszają, pokazując, że człowiek nie jest na świecie zupełnie sam – przyznaje tłumaczka Mishimy.

Kawaguchi – choć daleko mu do innych japońskich autorów tłumaczonych na język polski – daje wprost do zrozumienia, że choć przeszłości nie możemy już zmienić, wciąż mamy wpływ na to, jak żyjemy w konkretnej chwili (podobne wnioski możemy wyciągnąć z równie „przytulnych” historii Satoshi Yasigawy, rozgrywających się nie w kawiarni, a popularnej dzielnicy tokijskich antykwariatów). Nawet jeśli jest to lek na moment uśmierzający ból, czy nie brzmi jak obietnica, którą każdy z nas chciałby dostać? I czy nie jest to lektura przypominająca swoim przesłaniem tak chętnie nagrywane w Tokio vlogi?

Opór i pustka

„W literaturze japońskiej jest zimno” – pisał przed laty, podczas pobytu w Kioto, szwajcarski pisarz i podróżnik Nicolas Bouvier. Oceniając styl tamtejszej prozy notował, że „postaci i ich perypetie są jakby skulone we wrogiej przestrzeni”. Czasem – co prawda – miała pojawiać się w japońskiej prozie „nuta współczucia, odrobina smętnej rubaszności”, ale nigdy prawdziwa radość. Zdaniem Bouviera sedno japońskiej literatury tkwiło „w chandrze, splinie, dotkliwie odczuwanej ułomności bytu”. Powodem takiego stanu rzeczy miał być „strach przed pustką, który próbuje się ukryć pod gorączkową aktywnością” albo „głuszy wszelkiego rodzaju narkotykami”. Czytając dziennik Bouviera ponad 50 lat po jego napisaniu daje się odczuć, jak mocno zmieniła się nie tylko japońska, ale i europejska kultura. Dziś to my jesteśmy tymi, którzy „dotkliwie odczuwając ułomność bytu”, zanurzeni w nieustannym działaniu, zmęczenie przykrywają gorączkową aktywnością.

Ale jeśli wierzyć temu, co proponuje w swoich esejach Han, to nawet dobrze – głębokie zmęczenie rozbraja, poluźnia nawias tożsamości. Sprawia, że zaczynamy szukać kontaktów z innymi. Według amerykańskiej teolożki i działaczki społecznej Tricii Hersey, autorki książki „Rest is Resistance” (Odpoczynek jako opór), w stanie takiego dogłębnego zmęczenia, gdy wreszcie naprawdę pozwalamy sobie na powstrzymanie od działania, nawiązujemy duchowy kontakt z przodkami, ale też w ogóle z historią – zaczynamy sprawdzać, ile wiemy o sobie i swoim pochodzeniu.

Podążając za teorią Hersey można zaryzykować śmiałą tezę, wedle której powrót do ludowych korzeni, otwarcie na historie wyzysku i traumy związanej z chłopskim pochodzeniem, odbywa się właśnie w takich momentach, kiedy „społeczeństwo zmęczenia” zaczyna „stawiać opór” i troszczyć o swój dobrostan. To właśnie obserwujemy przecież w Polsce – obok Kawaguchiego wśród bestsellerów Empiku królują dziś m.in. „Chłopki” Joanny Kuciel-Frydryszak, choć ludowy zwrot w humanistyce trwa już dobrych kilka lat.

Być może, czytając Japończyków, próbujemy właśnie zaczerpnąć z tego, co odkryli rodacy Mishimy, przekraczając swój strach przed pustką. A gdyby jeszcze to doświadczenie spróbować przełożyć na konkretny smak, jak dzieje się to w prozie Hisashiego Kashiwai (zob. ramkę), byłaby to bardzo polska w gruncie rzeczy goryczka liści chryzantemy.

Literatura japońska – trzy tytuły, które warto przeczytać

Choć pierwowzorem „Prawdziwej powieści” były „Wichrowe wzgórza” Emily Brontë, polskim czytelnikom ta historia będzie przypominać „Lalkę”: człowiek znikąd zostaje milionerem, a potem przepada bez śladu w Dolinie Krzemowej. Jak zmieniały się losy japońskiej społeczności w Stanach na przestrzeni ostatnich dekad? Wciągająca, szkatułkowa powieść.

Minae Mizumura, Prawdziwa powieść, przeł. Anna Zielińska-Elliott, Tajfuny, Warszawa 2023

Autorki „Nadepnęłam na węża” nie interesuje to, co wydarzyło się naprawdę – dużo ciekawsze jest wymyślanie zdarzeń, szczególnie takich, w których ludzie (albo duchy) potrafią przybierać postaci zwierząt. Teksty tego zbioru należą do porządku baśni. Takich dla dorosłych.

Hiromi Kawakami, Nadepnęłam na węża, przeł. Barbara Słomka, Karakter, Kraków 2023

Wszyscy mamy w pamięci smaki, które kojarzą nam się z dzieciństwem albo bliskimi. W Kioto istnieje jadłodajnia spełniająca tęsknoty podniebień – szef kuchni potrafi odtworzyć danie, o którym marzą klienci. Na podstawie tej nostalgicznej, ciepłej książki Hisashiego Kashiwai powstał serial telewizyjny.

Hisashi Kashiwai, Kamogawa. Tropiciele smaków, przeł. Anna Zalewska, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2023