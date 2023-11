Izrael-Gaza: granice obrony i dramat cywilów. Jak o tym dyskutować? [Tematy Tygodnika]

Przez miesiąc od 7 października, gdy Hamas zaatakował Izrael, mordując przeszło 1400 osób i biorąc wielu zakładników, w wyniku izraelskiego uderzenia na Strefę Gazy zginęło 10 tys. ludzi, w tym kilka tysięcy dzieci. Wojna i dramaty cywilów wywołują społeczne echa na Zachodzie – od Kaukazu po Paryż dochodzi do antysemickich wystąpień, zaostrza się debata dotycząca migracji z krajów islamskich. Gdy zderzają się pojęcia uprawnionego celu wojskowego i zbrodni wojennej - gdzie jesteśmy? I jak o tym dyskutować?

Rozmawiają: Karolina Przewrocka-Aderet, wieloletnia korespondentka „Tygodnika” z Izraela, redaktorka naczelna polskojęzycznego kwartalnika „Kalejdoskop”, oraz Marcin Żyła, dziennikarz, reporter specjalizujący się w tematyce migracji, laureat Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, przyznawanej za szczególne zasługi dla pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

„To, co się stało w Izraelu na początku października, jest absolutnie bez precedensu i Izrael staje wobec traumy, wobec pytań o własną egzystencję. Natomiast z drugiej strony mamy odpowiedź wojskową Izraela, która jest również bez precedensu, która przywozi na myśl naprawdę najczarniejsze momenty ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Konwencje Genewskie zabraniają stosowania odpowiedzialności zbiorowej. Głęboko wierzę, że prawo humanitarne, prawo międzynarodowe, prawo dotyczące sposobu prowadzenia wojen nie jest wyrazem naszej naiwności. W końcu tak bardzo długo o nie walczyliśmy” – mówi Marcin Żyła.

„Elementem wojny informacyjnej jest to, że obie strony korzystają z mediów społecznościowych. Obrazy, które dopływają do nas z Gazy, są przerażające i chwytają nas za serce, bo też trudno, żeby było inaczej. Czerpię z nich wiedzę o tym, co przeżywają tam cywile, ale już nie ufam kontekstowi tych zdjęć – bo nie widzę już na nich np. ludzi Hamasu, nie widzę terroru, którego doświadczają czy doświadczali z ich ręki także Palestyńczycy” – zauważa Karolina Przewrocka-Aderet.

W Podkaście Tygodnika Powszechnego co tydzień rozmawiamy o najważniejszych tematach „Tygodnika” z autorami, dziennikarzami i komentatorami. Zaprasza Michał Kuźmiński.