Ekspert: „Jeżeli dojdzie do pełnoskalowej interwencji Izraela, możemy być pewni, że jej efektem będzie rzeź ludności cywilnej”

Przypomina to sytuację z Ar-Rakki z 2017 r. Kiedy Państwo Islamskie dogorywało w tym mieście w obliczu ataków sił USA, Kurdów i oddziałów lokalnych, wykorzystywało cywilów do ochrony swoich stanowisk ogniowych i dowodzenia. Trzeba też dodać, że część mieszkańców Strefy Gazy autentycznie wspiera Hamas – nie Organizację Wyzwolenia Palestyny, nie administrację Mahmuda Abbasa, tylko właśnie terrorystów. I zieje nienawiścią do Izraelczyków.

Z punktu widzenia Izraela wojna w takich warunkach jest wyjątkowo trudna.

Jeżeli dojdzie do pełnoskalowej interwencji Izraela, możemy być pewni, że jej efektem będzie rzeź ludności cywilnej – osób, które nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych. I nie są, mówiąc językiem prawniczym, legalnym, uprawnionym celem ataku.

Tymczasem prezydent, premier i ambasadorowie Izraela otwarcie mówią o odpowiedzialności zbiorowej Palestyńczyków.

To wszystko bardzo mnie niepokoi. W prawie wojennym nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Nie ma zasady odwetu. Stosujemy prawo niezależnie od tego, co robi druga strona. Niezależnie od tego, kto i jak zaatakował pierwszy. Prawo wojenne nakazuje działać zgodnie z zasadą proporcjonalności i oczywiście nie dopuszcza działań odwetowych na ludności cywilnej.

Trudno mówić o sytuacji w Gazie tylko i wyłącznie z perspektywy prawnej. Natomiast trzeba podkreślić, że właśnie konieczność stosowania prawa wojennego była wielokrotnie podkreślana przez Sąd Najwyższy Izraela. Ten sam, który stał się celem bezpardonowego ataku premiera Netanjahu. Słowa polityków izraelskich oddalają nas od zakończenia walk. Pozbawiają też Izrael sympatii międzynarodowej. Państwo, które powstało po Holokauście, nie może twierdzić, że ktoś jest bestią, że ktoś nie jest człowiekiem.

Czy prawo wojenne obowiązuje też w sytuacji wojny państwa z terytorium kontrolowanym przez taką organizację jak Hamas?

Oczywiście. Takie prawo stosuje się również w odniesieniu do organizacji terrorystycznych. Bo co do tego, że Hamas jest taką organizacją, nie mam wątpliwości – jego członkowie torturują swoich przeciwników politycznych, dopuszczają się zamachów i zbrodni. Gdy Hamas przejmował władzę w Gazie, jego członkowie wyrzucali z budynków w mieście ciała Palestyńczyków, swoich przeciwników, z poobcinanymi członkami.