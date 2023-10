Izrael kontra Hamas: rzeź za rzeź

Strona izraelska nie sugeruje, że „nowymi nazistami” są wszyscy mieszkańcy Gazy. Ale nawet prezydent Jicchcak Herzog stwierdził: „Po pierwsze musimy zrozumieć, że tam jest całe państwo, cały naród, który jest odpowiedzialny. Nie jest prawdą cała ta retoryka o cywilach, którzy nie wiedzą i nie są zaangażowani. To zupełna nieprawda. Mogli powstać i walczyć przeciwko temu reżimowi”. Fakt, że z ok. 2,2 mln mieszkańców Strefy ponad 40 proc. to dzieci poniżej 14. roku życia, które w 2006 r., gdy Hamas nieznacznie wygrał wybory (po raz pierwszy i ostatni, potem wyborów już nie było), nie zdążyły się urodzić, nie jest w tej perspektywie uwzględniony.

Czy świat przyjmie interpretację wojny z Hamasem jako zmagań z „nowymi nazistami”, włącznie ze zrozumieniem dla dowolnego poziomu strat cywilnych? Na pewno nie jednogłośnie, choć możliwość taka istnieje. Bo lata „wojny z terrorem”, gdy Arabów poddano zbiorowej stereotypizacji jako ludzi o szczególnej inklinacji do fanatyzmu i okrucieństwa, przygotowały pod nią grunt. Zwłaszcza w USA.

Dominacja informacyjna

Obecny stan konfliktu jest następujący: od 7 października nie ustają izraelskie naloty. W ciągu sześciu pierwszych dni siły powietrzne, jak same podały, zrzuciły 6 tys. pocisków i zniszczyły 3,6 tys. celów. 19 października „Economist” podał, że według szacunków na podstawie zdjęć satelitarnych zniszczono lub uszkodzono 11 tys. budynków (na obszarze równym ok. 70 proc. powierzchni Warszawy). To jednak tylko informacje cząstkowe, pozwalające co najwyżej przeczuwać, jaka jest faktyczna skala zniszczeń i strat, bo pełnych i wiarygodnych informacji nie ma.

Jednocześnie Izrael wstrzymał dostawy prądu, paliwa i żywności. W konsekwencji od 11 października jedynym źródłem elektryczności są generatory, ale paliwo do nich się kończy. Bez prądu nie będą zaś działać odsalarnie wody, wodociągi, kanalizacja, szpitale i piekarnie. Już obecnie coraz trudniej o wodę pitną i jedzenie, a także leki (np. insulinę). Mnożą się informacje o operacjach dokonywanych przy latarce i bez znieczulenia. W wyniku problemów z elektrycznością i uszkodzeń infrastruktury coraz trudniej też o internet. To z kolei sprawia, że wojna w Gazie rozgrywać się będzie w narastającej ciszy i przy coraz większej dominacji informacyjnej jednej strony.