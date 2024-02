Inny niż wszyscy. Kim jest Władysław Kosiniak-Kamysz, człowiek odpowiedzialny za nasze wojsko?

To, że Kosiniak był lekarzem i politykiem miejskim, wniosło nową jakość do wizerunku ludowców, którzy przestawali być kojarzeni z partią klasową, a zaczęli nabierać cech typowej chadecji. – W czasach, gdy Grzegorz Schetyna stał na czele PO, ktoś trafnie zauważył, że Kosiniak-Kamysz bardziej pasowałby na szefa PO, a Schetyna na szefa PSL – mówi jeden z parlamentarzystów.

Po porażce Koalicji Europejskiej w wyborach do europarlamentu w 2019 r. (sojusz PO, PSL, SLD, Nowoczesnej i Zielonych) do wyborów parlamentarnych w tym samym roku PSL wystartował w formule „Koalicji Polskiej” – porozumieniu z drobnymi ugrupowaniami, tworzonymi głównie przez dysydentów z PO. Takich jak Marek Biernacki, wyrzucony z klubu PO za konserwatywne poglądy w sprawie aborcji. – Gdyby nie Kosiniak-Kamysz, nie byłoby mnie dziś w parlamencie – przyznaje Biernacki.

Prezes PSL ściągał konserwatystów z PO, bo chciał stworzyć wrażenie, że wokół PSL tworzy się nowe polityczne centrum. W końcu jednak głównym koalicjantem został Kukiz’15. Okazało się to strzałem kulą w płot, bo Kukiz i jego ludzie szybko opuścili wspólny klub, by stać się zapleczem rządzącego PiS.

Rachunek za zasady

Najcięższym doświadczeniem w politycznej karierze szefa PSL były wybory prezydenckie w 2020 r. Aktywną kampanię rozpoczął już w listopadzie poprzedniego roku, a gdy po wybuchu wiosną pandemii covid zrezygnowała kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska, Kosiniak uzyskał sondażowe poparcie na poziomie 15 proc. i plasował się na drugim miejscu. Gdyby do wyborów doszło i urzędujący prezydent Andrzej Duda nie wygrał ich w pierwszej turze, prezes PSL byłby jego rywalem w drugiej. Przeniosłoby to i jego, i PSL do politycznej ekstraklasy.

Wybory w pierwszym terminie się nie odbyły w wyniku sprzeciwu Jarosława Gowina wobec „kopertowego” pomysłu. Przeciw był także Kosiniak i wierchuszka PSL, choć jeden z polityków partii anonimowo przyznaje, że w sztabie były gorące spory, co robić. Ale znów zwyciężyła u prezesa PSL wierność zasadom, nawet kosztem własnego interesu.

Za taką postawę zapłacił cenę, bo Platforma do wyborów w kolejnym terminie wystawiła lepszego kandydata – Rafała Trzaskowskiego. Odtworzony wtedy duopol PO-PiS zniwelował poparcie dla Kosiniaka. 28 czerwca 2020 r. otrzymał on nieco ponad 2 proc. głosów. Wyprzedzili go nie tylko dwaj główni rywale, ale też Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak.

To była klęska. Sam Kosiniak przyznawał potem, że wybory prezydenckie mocno go zmieniły i pozbawiły złudzeń. Powoli przeobrażał się też z grzecznego chłopca w asertywnego lidera. Reporterzy sejmowi stojący pod drzwiami, za którymi trwało posiedzenie klubu PSL, słyszeli nawet, jak puszczał „wiązanki”. Byli tym zaskoczeni.

Senator Jan Filip Libicki twierdzi, że prezes PSL jest człowiekiem wyjątkowo grzecznym, miłym i kulturalnym, ale to wcale nie oznacza braku zdecydowania i sprawczości. Na czele PSL stawał w fatalnej dla partii sytuacji finansowej i kadrowej, i dał sobie świetnie radę. – Porównując rok 2015 i 2024 można powiedzieć, że wyprowadził PSL na szerokie wody – uważa senator.

Upór się opłaca

W poprzedniej kadencji Sejmu Kosiniak konsekwentnie wypowiadał się przeciw jednej liście opozycji, do której wzywał od powrotu do polskiej polityki Donald Tusk. Ten sprzeciw zbliżył lidera PSL do równie niechętnego jednej liście politycznego beniaminka Szymona Hołowni. Obaj po okresie wzajemnego obwąchiwania postanowili utworzyć koalicję, która z chadeckich pozycji wciśnie się między duopol.

Obaj liderzy dobrze się uzupełniali – jeden medialnie efektowny, drugi nieco w cieniu, zdystansowany, ale za to dysponujący rozbudowaną partią i funduszami. Współpracownicy prezesa PSL nie raz się dziwili, jak ich szef wytrzymuje z nie pozbawionym cech narcystycznych Hołownią. Okazało się jednak, że ego Kosiniaka – jak na polityka – jest nieduże i nie ma on kłopotu z towarzystwem „primadonny” z Polski 2050.