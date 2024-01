Kaczyński gra dla Tuska

Politycy PSL popierający inicjatywę Sawickiego przyznają, że nawet w ramach Trzeciej Drogi pomysł zespołu konsensualnego nie budzi entuzjazmu, bo „wszyscy boją się Tuska”, a poza tym sukces jest wątpliwy. – Trudno dogadywać się z kimś, kto zachowuje się jak król Maciuś Pierwszy. Co z tego, jeśli w jakiejś sprawie się z Dudą dogadamy, jeśli on następnego dnia zmieni zdanie. Nie chcemy też kontynuować polityki dzielenia łupów, np. oddawania kanałów w TVP prezydentowi albo opozycji – mówi jeden z polityków PO.

Aborcyjna wrzutka

Między koalicjantami istnieją poważne różnice, ale nie są one niespodzianką – były znane już w kampanii wyborczej. Bolesną zadrą może być stosunek do związków partnerskich, gdzie Lewica będzie ciągnąć w stronę zapisów bliskich tym małżeńskim, a PSL jest w części sceptyczny wobec całej tej idei, choć skorzystają z niej w zdecydowanej większości pary heteroseksualne, żyjące bez ślubu.

Najbardziej oczywistym polem sporu jest jednak kwestia aborcji, w której już jest prowadzona wewnętrzna gra. Jej ostatni rozdział to oświadczenie Tuska, że KO właśnie składa swój projekt liberalizacji ustawy, dopuszczający aborcję na żądanie do 12. tygodnia.

Lewica, dla której jest to sprawa fundamentalna, uznała ruch Tuska za nieuzgodnioną „wrzutkę”, mającą zawłaszczyć temat przez KO, która w ostatnich latach mocno przesunęła się w lewo i szuka elektoratu na łowiskach Czarzastego. Akcja z projektem jest zarazem rzuceniem rękawicy Trzeciej Drodze, która opowiada się za powrotem do „kompromisu aborcyjnego” z 1993 roku, a później chce referendum. To forma zrzucenia z polityków odpowiedzialności za mocno dzielący Polskę temat, ale zarazem akt rozsądku, biorąc pod uwagę, że radykalny projekt na pewno zawetowałby prezydent.

Spór wewnętrzny rysuje się także wokół innej zapowiedzi rządu – wprowadzenia pigułki „dzień po” bez recepty. Marszałek Hołownia już wyraził swe zdanie: jest za, ale dopiero od 18. roku życia. – Wydaje mi się, że większości parlamentarnej przydałaby się lekcja edukacji seksualnej – skomentowała to złośliwie minister ds. równości Katarzyna Kotula. I przypomniała, że skoro po 15. roku życia można legalnie współżyć, to dlaczego od tego wieku nie miałaby być dostępna ochrona przed niechcianą ciążą?

Z racji obecnej słabości Kościoła, który powoli zanika jako aktywna siła polityczna – w kwestii aborcji żaden z koalicjantów nie konsultuje swego stanowiska z Episkopatem. Tak samo jest z religią w szkole, tu też więcej problemu nastręczają wewnętrzne niesnaski niż opór hierarchii. Szefowa MEN Barbara Nowacka zapowiedziała niespodziewanie zmniejszenie liczby lekcji religii do jednej godziny tygodniowo oraz likwidację zadań domowych. Ta ostatnia propozycja zaskoczyła zwłaszcza konserwatystów z PSL, którzy uznali ją za niedojrzałą, a poseł Andrzej Grzyb w rozmowie z nami pytał, jak w takim razie MEN wyobraża sobie naukę wierszy na pamięć?

W sprawie religii wypowiedział się sam marszałek Hołownia, nie kryjąc irytacji. – Basia Nowacka mogła, zanim ogłosiła tę decyzję, porozmawiać trochę z nami, też innymi koalicjantami, o tym, jakie my mamy rozwiązania wypracowane w tej sprawie – mówił marszałek Onetowi, przekonując, że liczba lekcji religii nie powinna być narzucana, ale zależna od woli rodziców. A najlepiej, by religia została przeniesiona do parafii.

Lewica się zwija

Zaskakująco mało objawiło się na razie różnic w kwestiach gospodarczych, bo wszyscy partnerzy koalicyjni mają świadomość trudnej sytuacji w finansach publicznych i potrzeby dokładnego audytu po rządach PiS. Stąd Lewica nie upiera się przy obniżce VAT i skróceniu tygodniowego czasu pracy, a Trzecia Droga przy powrocie do handlu w niedzielę. Nie wiadomo też, co będzie z realizacją jednego ze sztandarowych postulatów KO – podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. Tusk mocno naciska na ministra finansów Andrzeja Domańskiego, by znalazł sposób na realizację tego postulatu, ale najpierw rząd musi dokładnie policzyć pieniądze pozostałe po epoce PiS.

Większe bariery w sojuszu pojawią się za sprawą zbliżających się wyborów samorządowych i europejskich. W PO spodziewają się rosnącej potrzeby odróżniania się ze strony Trzeciej Drogi. Niemal pewny jest więc kolejny wspólny start PSL z Polską 2050, ale widać również, że podobne porozumienie mogą zawrzeć KO z Lewicą. Niektórych wręcz dziwi ustępliwość lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego wobec Tuska; działacze widzą, że ich ugrupowanie zmierza w stronę przystawki KO, nawet jeśli doceniają wysiłki przewodniczącego, który buduje pozycję Lewicy po cichu, np. obsadzając swoimi ludźmi media publiczne, zwłaszcza TVP.

W PSL można usłyszeć, że jeśli tak dalej pójdzie i Lewica ulegnie politycznej anihilacji, to oni będą starali się renegocjować umowę koalicyjną i wymusić na Tusku, by marszałkiem Sejmu w drugiej połowie kadencji był wciąż ich przedstawiciel.

Na pewno na niekorzyść Czarzastego działa to, że politycy Lewicy zasiadający w rządzie, tacy jak Krzysztof Gawkowski czy Katarzyna Kotula, są – wedle coraz częstszych przekazów – pod wielkim urokiem Donalda Tuska. Lider Lewicy ma też dodatkowy problem we własnym klubie. Partia Razem, choć została dowartościowana stanowiskiem wicemarszałka Senatu dla Magdaleny Biejat, jest praktycznie poza koalicją rządową, co kilka dni temu wprost zakomunikował sam Czarzasty, pytany o różnice w ocenach między nim, popierającym w całości działania ministra Sienkiewicza, a Adrianem Zandbergiem, który przekonywał, że lepszą drogą byłaby zmiana układu w Radzie Mediów Narodowych.

Własne ambicje

Rząd Donalda Tuska jest w tym momencie bardzo stabilny, ale trzeba pamiętać o osobistych ambicjach ministrów. Bartłomiej Sienkiewicz oraz szef resortu nauki Dariusz Wieczorek już wiosną chcieliby startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ponadto duża liczba wiceministrów, spowodowana koniecznością zaspokojenia pragnień wszystkich koalicjantów, doprowadziła do sytuacji, w której niektórzy z nich nie mają wciąż przyznanego zakresu obowiązków, co może zrodzić chaos decyzyjny.

Słyszy się też o pierwszych tarciach w resorcie rolnictwa między ministrem Czesławem Siekierskim z PSL a ambitnym wiceministrem Michałem Kołodziejczakiem. Nie do końca radzi też sobie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050, która już zaliczyła wpadkę w sprawie funduszy unijnych. Informowała, że Polska spełniła warunki ich wypłaty, choć przedstawiciele Komisji Europejskiej tego nie potwierdzali.