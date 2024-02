Ręka Kosiniaka. Czy jest szansa na kompromis w wymiarze sprawiedliwości?

W konstytucji potrzebny jest rozdział na temat Trybunału – mówią politycy Trzeciej Drogi. Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że żyjemy dziś w „galimatiasie prawnym”, któremu można zaradzić jedynie określając nowe zasady działania instytucji stojących na straży praworządności – jeśli to możliwe, z udziałem prezydenta. Sama uchwała kończąca karierę sędziów dublerów w upolitycznionym TK jest zapewne słuszna, ale tylko zaogni konflikt i sprawi, że najważniejszy organ konstytucyjny stanie się martwy.

Wyciągnięcie ręki do Andrzeja Dudy (wspierane przez Krzysztofa Bosaka, proponującego „reset konstytucyjny”) jest albo przejawem różnicy zdań w koalicji, albo świadomym podziałem ról, by uzmysłowić prezydentowi dwie możliwe ścieżki: wojny totalnej lub próby dogadania się w ważnych sprawach. Czyli całkowitej odnowy składu TK i KRS, być może bez ruszania statusu niemal 3 tys. neosędziów, co zadowoli Dudę i zapobiegnie chaosowi. Inaczej najbliższe półtora roku będzie czasem sporów dewastujących polską wspólnotę, a kolejna zmiana władzy przyniesie rewolucję kadrową i zemstę.

Jarosław Kaczyński już zapowiada delegalizowanie całych partii i wsadzanie przeciwników politycznych do więzień.

Na razie PiS jest jednak w sondażowym dołku; nikt tam nie ma również siły, by powstrzymać prezesa przed ciągłymi oskarżeniami pod adresem Donalda Tuska – to zaś uniemożliwia poważne rozmowy z opozycją. Zarazem jest też wygodne dla nowej władzy, gdyż społeczeństwo nie kupuje narracji prawicy, nawet jeśli nie bardzo wierzy w zaklęcia rządu, że przejęcie mediów i Prokuratury Krajowej odbyło się lege artis. Wyborcy, choć skołowani sprzecznymi interpretacjami prawa, i tak w większości sądzą, że nie dało się inaczej. Rozumieją działania Adama Bodnara, który nie chciał zaakceptować sytuacji, w której jako prokurator generalny miał (dzięki machinacjom ustawowym PiS) mniejsze kompetencje niż jego podwładny Dariusz Barski. To było chore.

Twórcy przepisów o TK, KRS, SN i procedurze wygaszania mandatów poselskich nie przewidzieli przed laty złej woli polityków, którzy wykorzystują każdy kruczek i lukę prawną dla swej korzyści, nawet jeśli mają pełne usta frazesów o ojczyźnie. Teraz trzeba będzie wszystko spisać w szczegółach, jak dzieciom.