Donald Tusk premierem. Koniec rządów PiS

Skład rządu jest odzwierciedleniem zasady: bierzemy do składu osoby doświadczone i silne charakterem, połowę miejsc zgarnia KO, a resztą proporcjonalnie dzieli się PSL, Polska 2050 i Lewica. Kilku ministrów przewidziano jako mocne zderzaki do licznych crash testów z PiS. Taką funkcję pełnić będzie zwłaszcza Radosław Sikorski w MSZ (koalicjanci mają jednak obawy, że kojarzy się z wizerunkiem PO sprzed 2015 r., a poza tym sam będzie generował spory) oraz wspomniany już Sienkiewicz w resorcie kultury, który ma ustąpić (wystartuje potem do europarlamentu) zaraz po zakończeniu porządków w mediach publicznych – na rzecz kobiety. W sumie w rządzie Tuska będzie ich 9 na 26 stanowisk, ale są to w dużej mierze mocne osobowości, jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

To będzie rząd, który zetknie się z najsilniejszą w historii opozycją: wrogą, posiadającą niemal 200-osobowy klub, prezydenta i mocno obsadzony Trybunał Konstytucyjny. Tym bardziej jest ważne, by silnik w tym pojeździe został dobrze spasowany. Wewnętrzne usterki przy tak ciężkich warunkach pracy mogą bowiem doprowadzić do trwałej awarii i zatarcia całej maszynerii. A na to bardzo liczy PiS, choć i jemu łatwo nie będzie przez najbliższe lata, biorąc pod uwagę, że przeciwnie do roku 2007, tym razem Tusk nie straszy rozliczeniami z dawną władzą na niby.

*****

Główna część wczorajszego posiedzenia Sejmu zakończyła się krótkim, momentami emocjonalnym wystąpieniem Donalda Tuska, a potem skandalem, gdy Jarosław Kaczyński wdarł się na mównicę i nazwał premiera niemieckim agentem.

Szykuje nam się i gabinet niemalże wojenny, i liczne okopy w Sejmie.