Izrael i Palestyna: Bliski Wschód spływa krwią

Po 7 października dla władz w Jerozolimie stało się jasne, że nie doceniły pełnego potencjału Hamasu. Choć Izrael był świadom faktu dozbrajania organizacji przez kraje trzecie i istnienia podziemnej infrastruktury umożliwiającej przemieszczanie się i rozbudowę zasobów, został zaskoczony skalą przygotowania bojowników, planu i zastosowanych środków, a także skalą rozbudowania „podziemnego miasta” pod powierzchnią Strefy, którego system korytarzy, bunkrów i składów ocenia się obecnie na 450-550 kilometrów.

W weekend premier Netanjahu wydał oświadczenie, w którym podejmowane działania określił mianem „drugiej wojny o niepodległość”, podkreślając egzystencjalny charakter zagrożenia. Izraelczycy oczekują, że premier, pod którego rządami doszło do największej tragedii Żydów po Holokauście, publicznie przyzna się do odpowiedzialności za nieprzygotowanie władz do natychmiastowej reakcji.

Choć Izrael w pełni skupiony jest obecnie na działaniach wojennych i przetrwaniu, a obywatele rozumieją, że komisja wyjaśniająca fakt opóźnionej reakcji rządu, wywiadu i wojska wobec ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października ruszy dopiero po zakończeniu działań wojennych, podnoszą się już silne głosy przeciwko premierowi. W opublikowanym nocą z soboty na niedzielę – i szybko skasowanym po fali krytyki – wpisie na platformie X (dawniej Twitter) premier napisał, że winę za tragedię ponoszą izraelskie służby bezpieczeństwa. To pokazuje, że w grę wchodzą także prywatne interesy premiera. Netanjahu chce odsunąć od siebie odpowiedzialność w sytuacji, gdy jego polityczny koniec wydawał się już kwestią czasu.

Również na Zachodnim Brzegu dochodzi do eskalacji przemocy: krwawe zamieszki i rosnąca przemoc ze strony żydowskich osadników doprowadziły tam dotychczas do śmierci co najmniej kilkudziesięciu Palestyńczyków. Służba bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet ostrzega przed rozognieniem sytuacji w tym regionie. Postępują incydenty na północy przy granicy z Libanem, a izraelska armia odpowiada tam na ataki rakietowe Hezbollahu, niszcząc w tym kraju cele wojskowe. Podobna sytuacja ma miejsce przy granicy z Syrią.

Choć w tym momencie trudno przewidzieć, w którą stronę ta wojna ostatecznie poprowadzi zaangażowane strony, jedno jest pewne: wizja pokoju odsunęła się właśnie co najmniej na kilka pokoleń. To, co obserwujemy, wciąż jest konfliktem na skalę regionu, ale niewiele brakuje, aby rozlał się on szerzej.