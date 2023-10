Czy będzie dla nas miejsce na cmentarzu

Mogiła jako symbol statusu społecznego to naturalny etap rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego, które zaspokoiwszy doczesne apetyty, zaczyna inwestować także w wieczny odpoczynek, oczywiście z adekwatnym nakładem kapitału. Administratorów największych cmentarzy komunalnych nie dziwią więc już zapytania o kwatery do wynajęcia nawet na sto lat z góry, zamiast standardowych dwudziestu. W najbardziej prestiżowych lokalizacjach wolnych miejsc po prostu brak; w wielu nekropoliach nie da się nawet przejść między mogiłami. Jeszcze w 2020 r. na cmentarzach komunalnych w 10 największych polskich miastach rozebrano – w celu ponownego wykorzystania – pomniki na 1553 nieopłaconych kwaterach. W zeszłym roku tylko na 1429. Nic więc dziwnego, że na ogrodzeniu przy jednym z wejść na cmentarz Rakowicki w Krakowie, jeden z najbardziej rozchwytywanych funeralnych adresów miasta, pod koniec 2021 r. zawisło ogłoszenie „Kupię grobowiec. Cena do miliona złotych”. Podany numer telefonu prowadził do agencji nieruchomości. Pośrednicy jako pierwsi dostrzegli, że w dużych miastach cenowe rekordy biją nie tylko mieszkania. Także popyt na miejsca cmentarne prześcignął podaż.

Obraz

Tymczasem polskie zwyczaje pogrzebowe – jak wynika z cytowanego wyżej raportu – ulegają zbyt powolnym przemianom, by go choćby częściowo zrównoważyć. W tej sferze większość z nas cechuje konserwatyzm. Kontrowersje przestała już budzić kremacja (patrz grafika powyżej), raport wskazuje jednak na wciąż duże różnice postaw między mieszkańcami wschodu i zachodu Polski. We Wrocławiu aż 81 proc. ceremonii pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w 2022 r. polegało na złożeniu urny z prochami w miejscu wiecznego spoczynku. W Szczecinie 62 proc. W Rzeszowie całopalenie poprzedziło tymczasem zaledwie 27 proc. pochówków, a w Białymstoku 29 proc.

Wspomniana ewolucja polskich zwyczajów pogrzebowych kończy się zresztą na wyborze między pochówkiem w ziemi a kremacją. Jeśli chodzi już o upamiętnienie zmarłego, w grę po staremu wchodzi przede wszystkim indywidualna mogiła. Większość Polaków sprzeciwia się zezwoleniu na przechowywanie urn z prochami w domu. Nie podobają się nam również pomysły z łąkami pamięci i innymi miejscami, w których można by je legalnie rozsypywać; jeszcze większy opór budzi ewentualne zezwolenie na rozsypywanie prochów na cmentarzach. Dopuszczamy jedynie powolną ewolucję kształtu samych nagrobków, np. poprzez zastąpienie ich kamieniami, drzewami czy tabliczkami. Polski grób musi zachować charakter indywidualny. Nie tylko upamiętniać zmarłego, ale też stanowić przedłużenie jego fizycznej obecności.

„Tylko nie u mnie”

W ostatniej dekadzie na polskich cmentarzach komunalnych zaczęły jednak powstawać również kolumbaria z niszami na urny. Samorządowcy próbują wypracować w ten sposób kompromis między konserwatywnymi oczekiwaniami swoich wyborców a tym, na co pozwalają im realia terenowe oraz plany zagospodarowania. Jedna nisza może pomieścić cztery urny, kolumbaria mogą więc pełnić nawet funkcję grobowców rodzinnych, zajmując przy tym nieporównywalnie mniej cmentarnej powierzchni. W latach 2018-2022 w dziesięciu największych polskich miastach zbudowano obiekty z 2245 niszami i pomimo względnie wysokiej ceny takiej formy pochówku (w przeciwieństwie do kwatery cmentarnej nisze zwykle kupuje się jednorazowo na bezterminowe użytkowanie) większość z nich nie czekała długo na nabywców. W Krakowie, gdzie problem braku miejsc na cmentarzach w centrum staje się szczególnie dotkliwy, niemal co trzecią urnę złożono w 2022 r. właśnie w kolum­barium.