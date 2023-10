Jak mierzyć się z przemijaniem? Płyń jak rzeka

Pozwalając na falowanie żalu, na rośnięcie i zanikanie ciężkiej guli w gardle, na zaciskanie się i luzowanie obręczy wokół mostka, spinanie i rozluźnianie karku, powstawanie i ulatywanie myśli ciemnych jak szpara pod szafą, znajdę w końcu przejście do siebie przestronnego jak bezmiar nieba, większego niż każdy ból i każda radość. Znajdę to przejście i popatrzę z jasnością słonecznego zimowego poranka i współczuciem smakującym jak wytrawne wino na świat, którego istotą jest przychodzenie i odchodzenie – substancja umysłu.

Działanie

I wtedy, nie walcząc z niczym w sobie, zobaczę przed sobą drogę albo wiele ścieżek. Spotkam ludzi do kochania: zrzędliwą ciotkę do pamiętania o jej imieninach; sąsiada z góry do zauważenia, że trzęsącą się ręką nie może otworzyć skrzynki na listy; dziecko do podziwiania, jak potrafi zrobić gwiazdę na trawniku; przyjaciela do napisania listu, a potem do przytulenia się do niego. Wpadną mi w oczy sprawy do poprawy świata. Wielkie, jak przebita opona w rowerze syna – razem wymieniając ją na nową tworzymy tandem, jakiego świat dotąd nie widział. I te mniejsze, jak dobrze wykonana robota, uruchamiająca któryś z zepsutych dotąd trybików mechanizmu światowej gospodarki.

Robiąc to, co jest właśnie do zrobienia, będę uważał na szczegóły, a myśli analizujące, jak wielkie (lub małe) znaczenie ma to, co robię, i jak bardzo (lub mało) prawdopodobne jest to, że mi się uda, zostawię samym sobie: cóż mi po nich? I nie zdziwię się wcale, że co jakiś czas napłyną wspomnienia tego, co utraciłem, ciągnące ze sobą sieci żalu. Świadomy tego, jak mnie otaczają, nie będę się szarpał – skupiony na tym, co robię, ja sam będę zbyt mały, żeby się w nie zaplątać – wymknę się z sieci, pozwalając po prostu, by porwał ją prąd czasu.

I może w końcu przeczytam bez buntu, a nawet ze zrozumieniem słowa Człowieka z ogrodu: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto lgnie do swojej duszy, do życia, jakie zna – traci ją, a kto swoją postać życia na tym świecie potraktuje lekko, zachowa siebie żyjącego wiecznie w Bogu" (J 12, 24-25). I – być może – pojmę, że Stojący tam po szabacie o świcie jest każdą i każdym, i – mam nadzieję – wszystkie moje komórki napełni zgoda na Jej/Jego słowa: me mou haptou, „nie chwytaj, nie zatrzymuj mnie" (J 20, 17).