Chwianie państwem. Czy Polsce grozi zupełny paraliż?

Powyższe słowa to nie manifest symetryzmu, ale stwierdzenie faktu. Jest jasne, kto przez ostatnie lata psuł zegary pokładowe, manipulował radarem i przeciążał do granic możliwości silniki tej łodzi. Ocena prawna i etyczna epoki PiS nie zmienia jednak najważniejszego: mamy nowy rząd z potężnym mandatem społecznym, ale też silną opozycję, zbudowaną marszem, wspieraną przez prezydenta i Trybunał Konstytucyjny. Obie strony trzy miesiące po wyborach są w stanie wojny o wymiarze, z którego chyba nie do końca zdają sobie sprawę. Żadnej nadziei nie budzi też poniedziałkowe spotkanie dwóch najważniejszych osób w państwie, ale dobrze, że w ogóle się odbyło.

W przełomowych momentach w naturalny sposób patrzy się najpierw na szczyt. Ale tam widać chwiejnego prezydenta, który podejmuje decyzje niespójne i zmienne jak jego Kancelaria – traktowana przez doradców i urzędników nie jak centrum dowodzenia Polską, ale miejsce pracy tymczasowej. Nic dziwnego, że Andrzejowi Dudzie ciężko dziś złapać oddech. Właśnie otrzymał kolejny cios w postaci (kiepsko uzasadnionego) fortelu z przeniesieniem w stan spoczynku prokuratora krajowego, którego odwołanie miało być niemożliwe bez zgody prezydenta. Rząd się tym nie przejął, ale jego szarża napotkała na niespodziewany opór wielu wysoko postawionych prokuratorów, którzy otwarcie zbuntowali się przeciwko decyzji ministra Adama Bodnara.

W miejsce końca wojny polsko-polskiej mamy więc kolejny front i dwuwładzę w prokuraturze – niezwykle wrażliwej instytucji państwa. Chwilę wcześniej mieliśmy wjazd policji do Pałacu Prezydenckiego pod nieobecność gospodarza, a więc coś, czego w innych krajach Unii Europejskiej raczej się nie ogląda. Tyle że nie widujemy tam również prezydentów goszczących i fotografujących się demonstracyjnie ze skazanymi, których policja ma właśnie doprowadzić do więzienia. To nie są memy. Takie obrazki przynoszą Polsce ogromne szkody.