Budżet uchwalony. Prawdę pokaże nam jednak dopiero ten przyszłoroczny

To niemal wierna kopia projektu budżetu stworzonego przez poprzednią ekipę, jednak koalicjanci, którzy władzę przejęli dopiero w grudniu, nie mieli czasu na przygotowanie własnego – takie prace trwają zwykle pół roku. Stąd też – jak zapewniał sam Donald Tusk – brak w najnowszym planie wydatków państwa sztandarowej propozycji Platformy z kampanii, czyli wzrostu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Udało się za to dopisać podwyżki dla budżetówki i wygospodarować pieniądze na finansowanie in vitro, dołożyć pieniędzy głodzonej przez byłego ministra Przemysława Czarnka Polskiej Akademii Nauk, a nawet wyznaczyć budżet na modernizację akademików. Jest oczywiście 800+ oraz 13. i 14. emerytura.