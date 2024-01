Jak nowa władza wchodzi w buty starej

Przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych zeznawał pierwszy świadek, były wicepremier Jarosław Gowin. Ujawnił, że przeciwny pominięciu PKW przy organizacji wyborów prezydenckich był początkowo sam premier Mateusz Morawiecki, ale ugiął się pod presją Jarosława Kaczyńskiego. To prezes PiS miał się upierać, że mimo pandemii wybory muszą się odbyć, choć sytuacja skłaniała do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej – to zaś w sposób zgodny z prawem by je przesunęło. W końcu wybory „kopertowe” nie odbyły się dzięki twardej postawie samego Gowina.

Gdyby nie on, być może Andrzej Duda nazywany byłby dziś „neoprezydentem”. Tak bowiem się kończy podążanie drogami na skróty; zwykle wcześniej czy później dostaje się rykoszetem. Niestety, dziś do praktyk znanych z epoki PiS zaczyna się odwoływać nowa ekipa. Odwołanie przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara prokuratora krajowego Dariusza Barskiego za pomocą wątpliwego kruczka prawnego i pozaustawowe ustanowienie jego czasowego następcy – to właśnie przykład takich zabiegów.