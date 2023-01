7 najchętniej czytanych tekstów „Tygodnika” w 2022 roku

1. Wracam do siebie. Rozmowa Anny Goc z ks. Adamem Bonieckim



Ks. Adam Boniecki, Kraków, wrzesień 2022 r. GRAŻYNA MAKARA

Po latach nieprzerwanej obecności, przyszły tygodnie i miesiące bez edytorialu redaktora-seniora ks. Adama Bonieckiego na trzeciej stronie „Tygodnika Powszechnego”. Wciąż objęty bezsensownym zakazem publicznych wypowiedzi, przypominał w tym miejscu, jak silnie wybrzmiewa głos, który jest uzależniony jedynie od doświadczenia prawdy. I milczący, gdy ta go przekracza. Ale w kwietniu przymus milczenia przyszedł skądinąd. Nasz komunikat był wtedy zwięzły i lakoniczny. Staraliśmy się zapewnić Adamowi najlepszą opiekę i dyskretnie chronić przed próżną ciekawością. Wierzyliśmy od początku, że najlepszym sposobem na opowiedzenie tej historii będzie głos samego redaktora-seniora. Potem zdecydowaliśmy wspólnie, że przyszła pora, byście też mogli go wysłuchać. Oto zapis tej rozmowy: Wracam do siebie.

2. Kościół jest zamknięty. Cykl tekstów o abp. Marku Jędraszewskim autorstwa Anny Goc, Przemysława Wilczyńskiego, Marcina Żyły i innych



Ilustracja: Michał Dyakowski dla „TP”

Kim jest arcybiskup Marek Jędraszewski? W serwisie specjalnym znajdą państwo dwuodcinkowy portret obecnego metropolity krakowskiego, jak też towarzyszące mu komentarze i materiały archiwalne – pokazujące jego drogę życiową i stanowiska zajmowane przez „Tygodnik” wobec jego działalności. Czytaj: Kościół jest zamknięty.

3. Czarna magia w Kościele. Kim jest ksiądz Chmielewski

Na naszych oczach pewien salezjanin tworzy nową sektę. Porywa i przyciąga wielu wiernych, ale za jaką cenę? Pisze Tomasz P. Terlikowski.

4. Rakieta spada na Polskę. Co teraz?



AA/ABACA/Abaca/East News

To nie była rakieta wystrzelona przez Rosjan, lecz ukraińska antyrakieta przeciwlotnicza – taką informację Joe Biden miał przekazać w środę nad ranem czasu polskiego politykom z innych państw. Wyjaśnia Wojciech Pięciak

5. Z akademii do baru. 73 procent polskich doktorantów ma objawy depresji

Dzisiejsze uczelnie bywają połączeniem najgorszych cech korporacji i folwarku. Wyścigowi szczurów towarzyszy atmosfera, w której profesorowie traktują młodszych pracowników jak subiektów. O doktorantach z objawami depresji pisze Damian Nowicki.

6. Czy dzieci powinny przystępować do spowiedzi?

Co stoi na przeszkodzie, aby chęć przystąpienia do pierwszej spowiedzi deklarowali sami młodzi ludzie? Bez presji społecznej i w momencie, który sami uznają za odpowiedni? Pyta Dawid Gospodarek.

7. Wiara miliardera, czyli kto wiesza w całej Polsce religijne billboardy



Na billboardzie Fundacji Kornice wykorzystano grafikę rosyjskiej artystki Ekateriny Glazkovej. Ilustratorka odcina sie od poglądów autorów plakatu. Warszawa, styczen 2021 r. / JAKUB WOSIK / EAST NEWS

Jeden z najbogatszych Polaków chce wpłynąć na naszą religijność. I nie szczędzi grosza. Pisze Szymon Żyśko.