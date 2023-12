Zwierzę roku: wilk

Tam, gdzie żyją wilki, nie potrzeba ludzi ze strzelbami. Populacja jeleniowatych jest regulowana w sposób naturalny. Przywrócony znad skraju wymarcia, wilk mieszka dziś w niemal każdym zakątku Polski. Jest pod ochroną, co odróżnia nas od sporej części Europy. Mimo tego niemal 150 wilków ginie rocznie z rąk kłusowników. Ostatni rok przyniósł dwa skrajne przykłady – do wilków strzelano na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Niech to będzie postanowienie na 2024 rok: żeby o tym drapieżniku nie mówić nacechowaną złymi emocjami gwarą. Wilki nie żyją w watahach, ale w grupach rodzinnych. Mają oczy, a nie lampy. Nie liczy się ich na sztuki. A kiedy się do nich strzela, to jest to zabijanie, a nie pozyskanie.