Wiarę trzeba opowiedzieć zupełnie na nowo

W książce znęcasz się nad ustalonym przez Episkopat hasłem duszpasterskim na rok 2023/24: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Co w nim jest według Ciebie nie tak?

Wiedza o języku podpowiada, że nie można uczestniczyć w strukturze, w czymś martwym. Z natury rzeczy uczestniczymy w czymś żywym: w życiu, w zabawie, w pracy, w jakiejś czynności. W tym haśle brakuje odwołania do elementu żywego. Do wspólnoty Kościoła należą w Polsce miliony osób, bo są ochrzczone; że tak powiem: zapisane przez chrzest. Owszem, to jest już jakaś forma uczestniczenia. Ale naprawdę ciekawe pytania brzmiałyby: czy uczestniczę w życiu Kościoła? Czy jestem życiem Kościoła? Albo: czy życie Kościoła jest moim życiem? Jeżeli dobrze rozumiem intencje papieża i synodu, to chodzi o to, żebyśmy w Kościele współ-żyli.

Też w jakiś nowy sposób?

Nie jestem przekonany do pomysłów, że księża powinni robić teraz to, co robili dotychczas świeccy, a świeccy przejmować obowiązki księży, albo wszyscy powinni robić to samo. Po pierwsze, powinno to być współ-doświadczanie podmiotowości. To trudne. Model usługowy jest prostszy. Istnieje usługa religijna i pewne warunki do jej realizacji. To model, nie oszukujmy się, wygodniejszy dla obu stron. I łatwiejszy do zoperacjonalizowania, wypracowania norm, struktur i tak dalej.

Na czym miałaby polegać ta współpodmiotowość?

Na współodpowiedzialności. Podam przykład może banalny. Wyobraźmy sobie męża, który nieustannie pyta żonę, w czym jej może pomóc, zamiast podjąć wysiłek i rozpoznać te przestrzenie, w których jego pomoc jest potrzebna. Dopóki on tylko pyta i robi, co mu się powie, nie czuje się, moim zdaniem, współpodmiotem w tej małżeńskiej strukturze. Ustawia się w modelu usługowym, na zasadzie zlecenia i wykonania. Chodzi o to, żeby wyszedł z roli dochodzącego usługodawcy i poczuł się odpowiedzialny – nie za wszystko, ale za jakąś część. Bo też nie chodzi o to, żeby wszyscy byli odpowiedzialni za wszystko.

Niełatwo będzie w taki sposób przekształcić struktury kościelne.

Chantal Delsol uważa, że w tej nowej sytuacji lepiej odnajdą się świeccy niż duchowni. Bo duchowni myślą bardziej w kategoriach władzy niż współodpowiedzialności. Może się u nich pojawić syndrom utraty władzy.

Skoro używasz tu słowa „instytucja”, to chcę Cię spytać, dlaczego piszesz na samym początku książki, że Twoja wiara jest mało rzymska. Nazywasz ją „wiarą spod chóru”.

Ludzie spod chóru to często bardzo interesujący katolicy. Przychodzą do kościoła z wiarą pytającą, może nieśmiałą, rzekłbym: nienachalną. Źle się czują w pierwszych ławkach.

Pod chórem jest zazwyczaj kolumna, można się tam schować.

A co w tym złego? Ja na przykład, kiedy nie widzę, potrafię lepiej słuchać. Kiedy mówię, że moja wiara jest mało rzymska, jest w tym jakaś hiperbola, ale chcę podkreślić, że instytucja nie jest dla mnie najważniejszym punktem odniesienia. Być może byłoby inaczej, gdyby mnie zaraz po seminarium wysłano na studia do Rzymu. Miałbym inne doświadczenie Kościoła, bardziej powszechne i instytucjonalne – bo tam jest papież i dykasterie. W studiach i pracy zawsze starałem się, żeby moim doświadczeniem bazowym była wspólnota lokalna, wspólnota modlących się ludzi. Od lat nie jestem przypisany do żadnej parafii, ale nieustannie do parafii ciągnę.

Kościół jest w parafii?

Tak. Parafia jest niedoskonała, ale skoro to tam ostatecznie człowiek wraca, idzie w niedzielę na mszę – to znaczy, że rozpoznaje siebie w jakiejś przestrzeni wspólnoty. Siada obok innych wierzących. Dla mnie to fundamentalne doświadczenie Kościoła.

Piszesz, że złym pomysłem jest łączenie małych parafii w większe struktury. Nawet w obliczu coraz większych braków kadrowych?

Tak, a opieram się na własnych doświadczeniach z pracy we Francji i Kanadzie, a także na badaniach socjologów. Robin Dunbar pisze, że „optymalna wielkość zgromadzenia wynosi około 150 osób. Przy tej wielkości zarówno kapłan, jak i członkowie znają się osobiście”. To wynika z natury człowieka i tego, jak tworzą się relacje społeczne. Nie da się być w żywych relacjach z 15 tys. ludzi. Nie można myśleć o wspólnocie Kościoła w oderwaniu od tego, co wiemy o społeczeństwie, wspólnocie, grupie, w jaki sposób się one tworzą.