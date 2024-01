Tradycja ma przyszłość w Kościele

Wsparcie w ratowaniu parafii przychodzi również od ludzi świeckich niezwiązanych z Kościołem, którzy wciąż cenią sobie miejsce Kościoła w swojej społeczności i sposób, w jaki ją wiąże. Parafie w pewnym sensie stanowią Anglię, tak jak wsie i puby ze swoimi szyldami – równie dzisiaj zagrożone. Obecnie stało się to jeszcze bardziej aktualne. Jesteśmy małą wyspą, łatwo jest mieszkać na wsi i pracować w mieście, dojeżdżając do pracy lub zdalnie. Odległość od pracy w Wielkiej Brytanii jest większa niż w innych krajach, nawet w Ameryce. Ponieważ żadna odległość nie wydaje się „zbyt daleka”, ludzie podróżują na duże odległości regularnie. Jak to robią przy upadającym transporcie publicznym, to inna historia. Ale istotne jest, że wsie dalej pozostaną, a więc i parafie mają przyszłość, jeśli biskupi tego nie zepsują.

Z pewnością interesujące jest usłyszeć, że oba skrzydła Kościoła – postępowcy i konserwatyści – mogą współpracować.

Na przykład w przypadku małżeństw homoseksualnych ten podział jest o wiele bardziej widoczny niż w przypadku parafii. O wiele trudniej jest przyjąć wypośrodkowaną pozycję w kwestii homoseksualności, taką jak moja – mówić o tym, że małżeństwo może być tylko między mężczyzną i kobietą i to nie ulegnie zmianie, ale też że są osoby homoseksualne, które z jakiegoś powodu chcą żyć razem w kochających i owocnych związkach, które mogą być błogosławione. Zamiast tego dochodzi do polaryzacji napędzanej przez świecką kulturę i media. Niektórzy zaakceptują to, co się nam prezentuje, jako kompromis, ale moim zdaniem tak nie jest. Mamy więc grupy rozłamowe, szczególnie wśród bardziej konserwatywnych ewangelików, którzy są już w różnych organizacjach anglikańskich na całym świecie. Myślę, że niebezpieczeństwo odłączenia się i powstania jakiegoś nowego Kościoła z powodu tych kwestii związanych z seksem i płcią – jakby sprawami życia i śmierci – jest niezwykle duże.

Czy zaobserwowałeś podobne trendy w Kościele katolickim?

W Kościele katolickim w Anglii widać zaskakująco podobną niechęć do systemu parafialnego, która łączy się z nadmierną centralizacją i biurokratyzacją. Po części dlatego, że po prostu nie ma wystarczającej liczby księży, ale to nie jest jedyny powód. Podobnie też nie dostrzega się możliwości drogi środka w debatach między liberałami a konserwatystami, co prowadzi do tego, że „konserwatyzm” i tradycja są źle rozumiane. Podobne zaniedbanie odnosi się do swego rodzaju historycznej i filozoficznej subtelności. Jak spojrzymy na takie kwestie jak małżeństwo i rozwód, i w jaki sposób traktuje się związki osób tej samej płci lub rolę kobiet w Kościele, to konserwatyści wyolbrzymiają nieprzerwaną ciągłość lub absolutyzują przeszły konsensus. Na przykład historia rozwodów w Kościele katolickim jest skomplikowana. Wiadomo, że Kościoły wschodnie zawsze zezwalały na małżeństwa duchownych i na rozwody, podczas gdy Kościół zachodni zezwalał długo na małżeństwa duchownych i nadal zezwala na to w niektórych przypadkach. Zatem twierdzenie, że wszystkie te kwestie są czymś nowym, jest zgoła nieprawdziwe.

Nieprawdziwa jest również idea, że zawsze szanowaliśmy to, czego nas uczono. Dzisiaj nawet konserwatyści niechętnie mówią, iż homoseksualizm jest z natury grzeszny. Rzeczywistość jest taka, że wszystko ulega zmianie – że coś brane niegdyś za oczywistość jest teraz nie do pomyślenia (chociaż pozostawia otwarte pytania, dlaczego uważamy coś za oczywiste). Spójrzmy na rolę kobiet w społeczeństwie – nikt chyba poza amiszami nie jest prawdziwie konserwatywny w tej kwestii, nawet większość muzułmanów. I tu znowu obraz historyczny jest skomplikowany. Jest coraz więcej dowodów na to, że kobiety w średniowieczu były bardzo zaangażowane w sferę pracy i posiadania, w rzemiosło i handel, i że uległo to zmianie dopiero w nowożytności. Jednak nie zaszło to dalej – nie podważyło wyłączności męskiego kapłaństwa. Założenie, że można rozłączać dyskusję o roli kobiet od kapłaństwa uważam za niepoważne – nawet jeśli moim zdaniem kapłaństwo kobiet musi być uzasadnione teologicznie. Uważam, że to uzasadnienie może być wyrażone w chrystologiczno-mariologicznych pojęciach, dzięki którym (z podkreśleniem figury Maryi) Kościół katolicki mógłby zacząć wyświęcać kobiety w najbliższych dziesięcioleciach. Oczywiście jeśli porzuci się rzekomo „nieomylną” opinię Jana Pawła II na ten temat...

W Kościele katolickim wyświęcanie kobiet na księży uważane jest za uleganie liberalizmowi. Kościół anglikański rozpoczął tę praktykę w latach 70. XX wieku. W Polsce praktyka ta rozpoczęła się nieco wcześniej, wśród wyłamującej się z Kościoła katolickiego grupy mariawitów. Większość teologów katolickich, z którymi rozmawiałem, uważa, że najbardziej przekonujące argumenty przeciwko tej praktyce pochodzą z Tradycji, a nie z antropologii teologicznej.

Nie można argumentować, opierając się jedynie na autorytecie Tradycji. Nie sądzę, by było to prawdziwie katolickie stanowisko. Gdybyśmy byli po prostu posłuszni autorytetowi, to każdy przywódca wątpliwej sekty mógłby powiedzieć coś w rodzaju „brakuje ci pokory, gdybyś miał pokorę, podporządkowałbyś się mnie”. W przypadku Kościoła to nie jest powodem, dla którego darzymy go szacunkiem, podporządkowujemy się mu i bierzemy na poważnie jego decyzje. Ludzie z zewnątrz go nie szanują, a nawet jeśli, to nie ze względu na autorytarność, ale za jego dorobek w zakresie kultury, etyki, polityki, mistyki i wkładu w sens życia. Oczywiście, jeśli taka instytucja zajmuje jakieś konkretne stanowisko, traktujesz je poważnie, ale ponieważ istnieją już wewnętrzne spory odnośnie do tych pozycji – w tym wypadku zakaz święcenia kobiet – musi ona również wyjaśnić swoje racje.