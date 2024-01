Czy Jezus tańczył?

Co wyraża połączenie strony czynnej i biernej w każdej wyśpiewanej czynności? Dla zrozumienia tego pomocne będzie, jeśli uświadomimy sobie, że wszystkie użyte tu czasowniki odnoszą się do zbawczego boskiego działania wobec człowieka. Śpiew wyraża więc fakt, że śpiewak jest jednocześnie boski i ludzki. Tańczący w kręgu wokół niego, odpowiadając „amen”, włączają się zaś w tę bosko-ludzką jedność. Hymn i taniec trwają zaś dalej, ukazując zarówno radosną, jak i bolesną stronę życia:

„– Radość tańczy: Będę grać na flecie, zatańczcie wszyscy! – Amen! – Wyśpiewam żal, bijcie się w piersi! – Amen!”.

Dalsza część hymnu ujawnia, że taniec obejmuje całą rzeczywistość, a zwłaszcza jej duchową stronę (symbolizowaną przez odpowiednie liczby), a więc tylko uczestnictwo w tym uniwersalnym tańcu pozwala zrozumieć rzeczywistość:

„– Jedyna Ósemka śpiewa wraz z wami! – Amen! – Liczba Dwanaście tańczy na wyżynach! – Amen! – Całość wszechświata tańczy w górze! – Amen! – Ten, kto nie tańczy, nie wie, co się dzieje! – Amen!”.

Końcowa część hymnu to mistyczna chrystologia – pokazująca, jaka jest relacja boskiego Logosu do świata i jak człowiek może osiągnąć Jego duchowe, egzystencjalne poznanie:

„– Odejdę i zostanę! – Amen! – Uporządkuję i będę porządkiem! – Amen! – Będę jednością oraz pojednam! – Amen! – Jestem bezdomny, jednak mam domy! – Amen! – Jestem bez miejsca, jednak mam miejsca! – Amen! – Nie mam świątyni, lecz mam świątynię! – Amen! – Jestem twą lampą, gdy na mnie patrzysz! – Amen! – Jestem twym lustrem, gdy mnie poznajesz! – Amen! – Jestem twą bramą, gdy we mnie pukasz! – Amen! – Jestem twą drogą, kiedy wędrujesz! – Amen!”.

Taniec życia

Krótkie wyjaśnienie tanecznej modlitewnej praktyki, z którym Jezus zwraca się do uczniów bezpośrednio po odśpiewaniu hymnu, kieruje uwagę na motywy podobne – choć nieco przekształcone – do tych, które odnajdujemy w kanonicznej Ewangelii Jana w mowie wygłoszonej przez Jezusa tuż przed aresztowaniem: ideę wewnętrznej jedności pomiędzy człowiekiem a boskim Logosem, który nie tylko bierze na siebie ludzkie cierpienie, ale także objawia człowiekowi jego właściwą naturę i sens nawet ciemnej strony życia:

„Podążając w tańcu za mną, zobacz siebie we mnie, który to mówię. A widząc to, co ja czynię, zamilcz o moich tajemnicach! Tańcząc, zrozum, co ja robię, bo to całkiem twoja ludzka męka, którą Ja mam wycierpieć. Bo nie mógłbyś w ogóle zrozumieć swojego cierpienia, gdybym Ja, Logos, nie został dla ciebie posłany od Ojca. Ty, który widząc, co Ja robię, zobaczyłeś Mnie cierpiącego, a ujrzawszy to, nie pozostałeś nieruchomy, ale cały się poruszyłeś, poruszyłeś ku mądrości: jestem twoim łożem – odpocznij we Mnie!”.

Znajdziemy też motyw, który w tekście ewangelicznym staje się najbardziej widoczny w dialogu pomiędzy Jezusem a Marią Magdaleną, mającym miejsce w poranek po szabacie:

„Kim jestem, dowiesz się, gdy odejdę. Nie jestem taki, jakim Mnie teraz widzisz. A jaki jestem, ujrzysz wtedy, kiedy przyjdziesz. Gdybyś wiedział, jak cierpieć, nie cierpiałbyś. Dowiedz się więc, jak cierpieć, a cierpieć nie będziesz. Tego, czego nie wiesz, Ja sam ciebie nauczę. Ja jestem Bogiem twoim, a nie zdrajcy. Pragnę, aby święte dusze trwały ze mną w harmonii. Poznaj więc słowo mądrości i znowu ze Mną zawołaj: Chwała Tobie, Ojcze! Chwała Tobie, Słowo! Chwała Tobie, Duchu!”.

Niespotykane w ewangeliach i dominującej później tradycji są ostatnie wersy:

„Jeśli zaś chcesz wiedzieć, oto kim jestem: Logosem, który bawi się wszystkim, bez wstydu tańcząc i skacząc. Zrozum wszystko, a zrozumiawszy, zawołaj: Chwała Tobie, Ojcze. – Amen”.

A zatem może tak właśnie warto spojrzeć na życie: jak na taniec – ruch i spoczynek, zatrzymanie ruchu; w rytmie, który można rozpoznać, wsłuchując się uważnie w siebie oraz w to, co wokół; albowiem cały wszechświat tańczy; jest pulsem Logosu; wszechświat, w którym jest i radość, a więc który skacze, który jest zabawą; i który także cierpi; tańcząc z nim w harmonii, wiemy, co się dzieje i potrafimy cierpieć; i wtedy nie ma już cierpienia. Pozostaje Taniec.

Tekst „Hymnu Jezusa tańczącego” w tłumaczeniu własnym.