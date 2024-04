W przenikliwie zimne kwietniowe dni, zaraz po krótkim lecie tej wiosny, czytam o moim współbracie, proboszczu i kapelanie oddziałów syberyjskich

Książka opowiada o tym. O jego ciepłym stosunku do ludzi bez względu na wyznanie, o przyjaźni z Józefem Kalinowskim, zesłańcem, późniejszym karmelitą wyniesionym na ołtarze, który dość długo mieszkał w domu księdza Szwermickiego. Opowiada o wyremontowaniu kościoła i pożarze, który pochłonął ten kościół, o budowie nowego, który do tej pory istnieje, a nade wszystko opowiada o jego duszpasterstwie i duszpasterskich podróżach, czasem trwających miesiącami. O pobiciu go przez złodziei, co się przyczyniło do śmierci, i o wspaniałym pogrzebie, w którym uczestniczyli ludzie wszelkich wyznań i niewierzący.

Szwermicki był jedyny w swoim rodzaju. Wielu księży zesłano na Syberię, ale Szwermicki był jednym z nielicznych, którzy tak wiele zbudowali. Zaangażowanie w los zesłańców stanowiło jego własny wybór. Przecież mógł, jak tylu innych, po amnestii wrócić do Polski lub na Litwę. Został, bo widział, że tam jest potrzebny. Powiedzmy szczerze, niewielu z nas w taki sposób patrzy na swoje życie. Autor książki nie rozwodzi się nad ostatnim etapem życia swego bohatera. Widocznie ten etap nie został nigdzie opisany. Napad, pobicie, jeszcze jedno wyjście do kościoła, by ochrzcić córkę przyjaciół, śmierć i wspaniały pogrzeb... W tym finale jest cały jego los, granice wyboru.

Władze radzieckie postarały się, by wspomnienie księdza Szwermickiego wraz z katolicką tradycją tamtych miejsc poszły w zapomnienie. Grób księdza został zlikwidowany, na terenie dawnego cmentarza znajduje się publiczny park. Może nocami duch ojca Krzysztofa Szwermickiego przechadza się po tym parku, może wstępuje do kościoła, który dziś służy jako sala koncertowa i tylko przez chwilę w niedzielę jest kościołem, może odwiedza potomków jego znajomych. Nie do końca wykorzeniona pamięć żyje i się odradza, a książka ks. Kosmowskiego jest ważnym etapem na tej drodze.

Tak sobie myślę w przenikliwie zimne kwietniowe dni, zaraz po krótkim lecie tej wiosny.