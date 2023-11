In vitro nie będzie polem bitwy

Pierwszy projekt, którym zajmuje się wybrany 15 października Sejm, ma wymiar symboliczny, nie tylko dlatego, że to inicjatywa obywatelska. Projekt dotyczy finansowania ze środków publicznych programu zdrowotnego, czyli procedury zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). „Likwidacja tego programu, wprowadzonego w drugiej kadencji rządów PO-PSL, była jedną z pierwszych decyzji Prawa i Sprawiedliwości. Symbolicznie przywrócimy to, co PiS zabrał obywatelom” – mówili politycy ugrupowań demokratycznych.

Podpisze czy nie podpisze

Tak naprawdę do finansowania in vitro ze środków publicznych nie potrzeba specjalnej ustawy – przed laty wprowadzono program rozporządzeniem ministra zdrowia, co zresztą PiS ostro kontestował, podkreślając, że kwestie tej wagi powinny być regulowane ustawą. Ale Donald Tusk i ówczesny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz mieli świadomość, że należy przeciąć niekończące się (również w Platformie Obywatelskiej) dyskusje na temat etycznych problemów związanych z samym in vitro. Szans na uchwalenie ustawy nie było, a regulacja rozporządzeniem była całkowicie wystarczająca – o czym świadczy choćby fakt, że nikt nie odważył się zaskarżyć rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego. Program zakończył w połowie 2016 roku minister Konstanty Radziwiłł, ogłaszając decyzję już na samym początku swojego urzędowania.