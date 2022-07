Antykoncepcja i in vitro: idą zmiany w nauczaniu Kościoła?

Podobnie „mądrego wyboru” technik antykoncepcji może dokonać para małżeńska w sytuacjach, gdy „praktyczne okoliczności uczyniłyby prokreację nieodpowiedzialną”. Licząca 528 stron książka zawiera materiały ze zorganizowanego w ubiegłym roku przez Papieską Akademię Życia seminarium poświęconego spornym kwestiom etycznym – antykoncepcji, in vitro oraz postępowaniu w przypadkach chorób terminalnych. Inspiracją był opracowany przez Akademię tekst bazowy, starający się uwzględnić w myśleniu moralnym intuicje papieża Franciszka, który kładzie nacisk na rolę sumienia i rozeznania moralnego w konkretnych okolicznościach życiowych.

Konserwatyści przestrzegają, że Akademia dąży do zerwania z dotychczasowym nauczaniem. Obrońcy wskazują, że narzucająca się interpretacja obecnego nauczania prowadzi do rygoryzmu wykoślawiającego katolicką moralność. Jedni i drudzy zastanawiają się, czy papież wykorzysta ów tom do napisania nowej encykliki poruszającej tematy moralne.