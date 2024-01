Pigułka „dzień po”. Będzie bez recepty?

W Polsce tabletka EllaOne, bo to o niej mowa, jest dostępna wyłącznie na receptę. Polska i Węgry odstają od reszty krajów UE, gdzie już od wielu lat – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej – ten środek, uznawany przez specjalistów za skuteczną i bezpieczną formę antykoncepcji, sprzedawany jest bez recepty. W Polsce zresztą też był – pod koniec rządów PO-PSL. PiS zmieniło to wkrótce po wygranych wyborach. Co więcej, o ile otwarcie dostępności leku nastąpiło w drodze rozporządzenia (podpisał je Bartosz Arłukowicz), o tyle zablokowanie dostępności minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wprowadził ustawą, którą w połowie 2017 roku podpisał prezydent.

Obecna koalicja rządowa ma więc problem. Donald Tusk mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że odbył w tej sprawie rozmowy w koalicji, uzyskując zgodę wszystkich partnerów – ale wydaje się, że to pewien teatr, by pokazać, jakie problemy musi pokonywać lider, by wywiązać się z przedwyborczych obietnic. Ani Polska2050, ani PSL nie sprzeciwiały się postulatowi łatwiejszego dostępu do pigułki „dzień po” (w przeciwieństwie do zapowiedzi legalizacji aborcji do 12. tygodnia, gdzie rzeczywiście Tusk napotyka nie tyle na opór, co wręcz mur niechęci).