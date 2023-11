Niepodległość, czyli koniec suwerennej Polski?

Nieprzypadkowo szefem jego gabinetu jest dziś minister Marcin Mastalerek, wysyłający Kaczyńskiego podczas wywiadu radiowego na emeryturę. Duda na karierę międzynarodową nie ma żadnych szans, i dobrze o tym wie, a po drugiej kadencji będzie miał zaledwie 53 lata – to za wcześnie na koniec kariery. Jeśli on i jego otoczenie zechcą i będą potrafili zawalczyć ze starzejącym się prezesem PiS (czy też jego nominatem, gdyby Kaczyński abdykował) o rząd dusz, nie stoją na straconej pozycji. Zwłaszcza jeśli przekaz PiS będzie dalej tak radykalny, katastroficzny i wykluczający.

Duda i jego otoczenie uważają, że taka strategia to błąd, bo nie poszerza elektoratu i znacznie ogranicza szanse na zepsucie atmosfery w koalicji KO-Trzecia Droga-Lewica oraz stworzenie w przyszłości rządu, kiedy różnice między poszczególnymi elementami tej triady (dodatkowo wewnętrznie złożonej) zaczną być wyraźniejsze. Choć już teraz są istotne, o czym świadczy fakt, że dysponująca dziewięcioma mandatami partia Razem ostatecznie będzie co prawda wspierać rząd Tuska, ale do koalicji oficjalnie nie wejdzie. W przyszłości może zaś w ogóle przejść do opozycji, biorąc pod uwagę ogromne różnice między Włodzimierzem Czarzastym a młodą lewicą Magdaleny Biejat i Adriana Zandberga.

Prezydent uważa, że w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną i bardzo niepewną międzynarodową, jest szansa, by dysponujący 194 mandatami PiS (będzie najsilniejszą partią opozycyjną w historii Polski), w połowie kadencji doszedł do porozumienia z częścią Konfederacji i Trzeciej Drogi. Chodzi tu głównie o PSL (wybór konserwatywnego Marka Sawickiego na marszałka seniora nie był przypadkiem), z którym PiS miałby stworzyć centroprawicowy rząd, albo doprowadzić do przedterminowych wyborów, np. z zagwarantowaniem wspólnego kandydata na przyszłego prezydenta.

Możliwe scenariusze

Powyższy scenariusz jest oczywiście mało prawdopodobny z uwagi na głęboką niechęć ze strony PSL, który pamięta, jak PiS chciał go wykończyć na wsi. A jest już zupełnie niemożliwy w sytuacji kontynuowania ciągłych zarzutów o zdradę. Inna sprawa, że nawet gdyby przekaz Kaczyńskiego był łagodniejszy, nie ma pewności czy prezydent Duda poradziłby sobie z taką misją. Dotychczas nie zdradzał talentów wybitnego gracza politycznego, nie ma też zbyt silnego środowiska wokół siebie. Czy zdecyduje się na otwartą konfrontację z ciągnącym PiS w radykalną niszę Kaczyńskim? Dziś nie wiadomo. Jeśli się na to zdecyduje, na pewno dojdzie przynajmniej do jednego zjawiska – podziałów na prawicy, być może także w Konfederacji.

Trudno jednak podejrzewać, by zdający sobie sprawę ze skali tych wyzwań Jarosław Kaczyński choćby przez chwilę rozważał posunięcie się na ławce i jakąś znaczącą rolę w przyszłości dla Andrzeja Dudy. To byłoby dla niego zbyt wielkie upokorzenie.