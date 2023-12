Ukarane za macierzyństwo. O ile mniej zarabiają Polki?

Czy zatem w Polsce nie występuje dyskryminacja zarobkowa ze względu na płeć? Niekoniecznie. Wskaźnik skorygowanej luki płacowej bierze pod uwagę różnice w płacach na tych samych stanowiskach, według takiego samego stażu pracy i wykształcenia. W UE bada się jednak jeszcze kilkanaście innych wskaźników tych nierówności. Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił w raporcie „Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej” z kwietnia 2023 r. ich średnią za rok 2020 (niestety ze względów porównawczych dane przygotowywane są z opóźnieniem) i wyniosła ona w Polsce 10,4 proc., podczas gdy średnia unijna to 11 proc. Oznacza to, że kobiety wykonujące te same czynności co ich koledzy nie dostają za pracę mniej więcej co dziewiątej złotówki. Jak to możliwe?

Kobiety na traktory

Częściowo wynika to wciąż z klasycznej dyskryminacji – szefowie traktujący kobiety jako gorszy sort pracowników już na starcie proponują im niższe wynagrodzenie, i dotyczy to nie tylko biznesu, ale też kultury. Jak wykazała tegoroczna noblistka z ekonomii prof. Claudia Goldin, brak świadomości, że o pracę ubiega się kobieta, może wpływać na jej większe szanse przy naborze. W jednym z badań wykazała, że gdy podczas przesłuchań do orkiestry umieszczano kandydatów za zasłoną, komisja zaś słyszała jedynie muzykę, udział kobiet, które przeszły kwalifikację, był wyższy, niż gdy jej członkowie wiedzieli, jakiej płci są kandydaci. Jednak pozostałe jej analizy wykazały, że różnice w płacach między kobietami a mężczyznami wynikają przede wszystkim z innych czynników. Choć prace prof. Goldin dotyczą głównie USA, ich wyniki tłumaczą wiele zjawisk obecnych w naszym kraju.

Z licznych i różnorodnych jej badań można wysnuć spójną opowieść: dawno, dawno temu kobiety i mężczyźni zarabiali mniej więcej tyle samo, gdyż zdecydowana większość z nich wspólnie pracowała w polu – i później wspólnie konsumowała owoce tej pracy (choć i wtedy nie doceniano pracy kobiet w domu). Sytuację zmieniła rewolucja przemysłowa – z biegiem czasu w większości branż industrialnych zaczęli zarobkować głównie mężczyźni. W rodzinach podzielono się rolami – kobiety zajęły się głównie domem, mężczyźni zaś przynosili pieniądze.

Przełom na Zachodzie nastąpił w XX wieku, zwłaszcza w latach 60. i 70. Po pierwsze, na znaczeniu zaczęły zyskiwać usługi – w nich praca mięśni nie była tak istotna. Po drugie, coraz więcej kobiet przyjmowano na uniwersytety, przez co rosło ich wykształcenie oraz kompetencje, a w konsekwencji szanse na rynku pracy. Stopniowo przełamywano też opory wobec zatrudniania kobiet na stanowiskach odpowiadających ich edukacji. Po trzecie, wynalezienie antykoncepcji hormonalnej uniezależniło kobietę od jej biologii. Teraz to ona mogła w większym stopniu decydować o tym, czy i kiedy zajść w ciążę.