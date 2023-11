Polska pustoszeje: do 2060 roku ubędzie nas 6,8 mln

– Mamy ich po troje-pięcioro w jednej klasie – dodaje wójt Małaszewski. – W zasadzie powinniśmy je łączyć, ale przepisy na to nie pozwalają, bodajże z wyjątkiem wuefu i zajęć z muzyki. Temu, kto je napisał, ewidentnie nie przyszło do głowy, że w szkole nauczycieli może być więcej niż uczniów, a właśnie w tym kierunku zmierzamy w naszej gminie. Czytałem zresztą ostatnio, że w innej miejscowości na Podlasiu działa szkoła bez uczniów. Starsze roczniki wyszły, nowe nie przyszły, zostali tylko nauczyciele na etatach, ale placówki zlikwidować nie można, bo gmina przecież musi realizować obowiązek szkolny.

Mróz się najlepiej pożycza

Kiedyś po zmroku chodziło się tu z latarką. Żeby nie skręcić nogi na jakiejś nierówności albo nie dać się przejechać zamyślonemu kierowcy. Latarka była zazwyczaj płaska. Dawała mdłe, żółtawe światło, za słabe, żeby rozbić mrok podlaskiej nocy, ale na szczęście widoczne z dużej odległości. Miejscowi mówili na nią baterejka. Jej tańczące w rytm kroków światło na poboczu drogi było znakiem obecności ludzi.

Dziś po zmroku świateł baterejek nie widać. We wsiach zastąpiło je oświetlenie uliczne. Tam, gdzie jeszcze go brak, wieczorami większość mieszkańców porusza się samochodami. – Innego wyjścia nie ma – kwituje pani Bożena. – Nasza miejscowość w nazwie ma stację, ale łatwiej stąd dojechać teraz do Warszawy niż do Białegostoku czy Hajnówki. Zabytkowy budynek dworcowy mamy pięknie odremontowany. Nawet pociąg klasy intercity się tutaj ostatnio zatrzymuje. Za to autobusy w stronę Białegostoku polikwidowali. Jeden przed dziewiątą, potem jeszcze jeden po jedenastej. A następny dopiero pod wieczór, więc bez samochodu człowiek jest właściwie uziemiony.

Pani Marzena pracuje w gminnej bibliotece w Nurcu-Stacji. Nie przedstawi się, bo do oficjalnych wypowiedzi dla mediów musiałaby, jak mówi, uzyskać upoważnienie od przełożonych, na co w tym momencie nie ma szans. Z dumą dobrego gospodarza prezentuje za to niedawno oddaną do użytku bibliotekę gminną i jej księgozbiory, wzbogacone właśnie o nowe tytuły dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury.

– Co ludzie u nas czytają? – powtarza pytanie. – Tu chyba pana nie zaskoczę. Remigiusz Mróz się najlepiej pożycza. Dużą popularnością cieszą się też poradniki kulinarne, ale takie z ambicjami. Nie gołe przepisy, tylko książki, które świat pokazują przez kuchnię. Generalnie nie jest źle z czytelnictwem w naszej gminie, bo z 3,7 tysięcy mieszkańców kartę biblioteczną ma ponad 400 osób. To tak, jakby w Warszawie do miejskich bibliotek zapisało się ze dwieście tysięcy ludzi.

Inna sprawa, dodaje pani Marzena, że w Nurcu-Stacji niewiele więcej da się teraz zrobić. Tak samo jak 30 czy 40 lat temu; miejscowość jakby utknęła w trybach historii. Za komuny było zatrudnienie na kolei i w leśnictwie. Część mieszkańców pracowała też, jak mawiano: „na jednostce”, czyli w administracji tutejszej bazy wojskowej położonej za torami, przy cmentarzu. W soboty przyjeżdżało wojskowe kino. Dzieciaki z osiedla przy jednostce każdego ranka zwoził do tutejszej szkoły specjalny autobus. Przyjeżdżały też z sąsiednich miejscowości.

Teraz szkoła w Nurcu świeci pustkami. Miejsce restauracji, w której urządzano imprezy okolicznościowe, zajął sklep spożywczy. To akurat dobra zmiana, zauważa pani Marzena, bo z wielu sąsiednich miejscowości spożywczaki poznikały. Jednak ludzie mieszkający dziś „na jednostce”, czyli w odremontowanych i docieplonych blokach pozostawionych przez armię, do sklepu w centrum Nurca dziecka po chleb czy masło nie wyślą, bo to kawał drogi, a w dodatku trzeba przejść wiaduktem nad torami kolejowymi. „Na jednostce” był kiedyś sklep spożywczy, który zajął miejsce słynnego tutaj sklepu wojskowego, w którym za PRL-u zakupy robić mogły tylko rodziny mundurowych. Pozostały po nim tylko napisy na szybach. W drzwiach zresztą ktoś szybę zbił. Zbankrutował nawet sąsiadujący z nim sklep z artykułami dla myśliwych. Puszcza wprawdzie zaczyna się jakieś siedemset metrów dalej, ale – zauważa pani Marzena – jak ludzie nie mają pracy, to nie mają też pieniędzy na hobby.

– Patrzę na ten nasz odremontowany dworzec i czasem za gardło aż mnie ściska – mówi. – Wreszcie mamy tutaj porządek, chodniki równe, trawę przystrzyżoną, wiadukt odmalowany. Odrestaurowano nawet zabytkową wieżę ciśnień. Myślałem, że będzie atrakcją, że może jakaś kawiarnia się obok niej otworzy, ale gdzie tam. Nikt jej nie zwiedza. Dlatego coraz częściej myślę, że to bardzo smutne. Paradoks taki. Bo zaraz po upadku komuny był tutaj wszędzie bałagan i ruina, ale ludzi nie brakowało. Teraz jest porządek, tylko nie wiadomo, dla kogo go zrobiono.

Jeszcze w 2016 r., podaje GUS, w 1185 gminach w Polsce było więcej osób poniżej 18. roku życia niż w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 i więcej lat, kobiety w wieku 60 i więcej). Według prognozy urzędu do 2030 r. liczba takich gmin zmniejszy się do zaledwie 160. Głównie w województwach pomorskim oraz małopolskim.

Godzinka

Gdyby nie łosie, które o świcie czasem włażą na drogę, Łukasz całą trasę do roboty mógłby – jak żartuje – przejechać z zamkniętymi oczami. Droga jest świetna, równa, dobrze oznakowana i zna ją na pamięć. Poza kawałkiem na wysokości Bielska Podlaskiego rankiem w zasadzie nie ma ruchu.

– Od nas to jakaś godzinka do Brańska, gdzie pracuję. Komuś się może wydawać, że to daleko, ale mnie się droga nigdy nie dłuży. Miło się wręcz jedzie, można zebrać myśli, posłuchać muzyki albo podkastu. Ale na łosie naprawdę trzeba uważać – powtarza z naciskiem Łukasz. – Stają jak baryła na drodze. Przywalisz z dużą prędkością, to po zwierzęciu i po aucie. Można nawet zginąć.