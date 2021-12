Cała prawda o naszych zarobkach

Podawane co miesiąc przez GUS przeciętne wynagrodzenie wielu ludziom może działać na nerwy. Miliony Polaków wpadają przez nie w kompleksy, bo widzą, że zarabiają sporo mniej. Wściekłość muszą odczuwać także ci, którzy od dłuższego czasu nie dostali podwyżki. Przecież GUS regularnie raportuje wzrost płac, więc skąd oni biorą te statystyki? Na szczęście co dwa lata analitycy GUS litują się nad nami i publikują znacznie dokładniejsze informacje dotyczące nadwiślańskiej drabiny płacowej. I one mówią już o przeciętnym Polaku znacznie więcej.

Papierowa średnia

Dlaczego nie wszystko? Ponieważ dane GUS obrazują sytuację w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 pracowników. Nie obejmują one mikrofirm, w których pracuje ponad 4 miliony Polek i Polaków. Tymczasem w takich właśnie miejscach zarabia się znacznie mniej, czego zresztą dowodzi sam GUS w innej publikacji,...