Szczepienia na covid: z poślizgiem i w chaosie

„Pływamy w zupie różnych wariantów SARS-CoV-2” – mówił niedawno ekspert samorządu lekarskiego ds. zagrożeń epidemicznych dr Paweł Grzesiowski. I choć Kraken i jego „kuzyni” rzeczywiście mają pewną przewagę, dobrze sobie radzą też inne warianty. Jakie to ma znaczenie? Przechorowując zakażenie jednym wariantem, możemy wkrótce po wyzdrowieniu zarazić się innym, na który – mimo przechorowania covidu, nawet objawowego – nie jesteśmy odporni. Reinfekcje to zmora ostatnich sezonów, a zwłaszcza obecnego.

Szczepienia są oczywiście spóźnione. 25 krajów Unii Europejskiej (poza Polską i Węgrami) od początku października szczepi się (mniej lub bardziej szeroko) najnowszymi szczepionkami Pfizera. Polska i Węgry, które zerwały umowy na zakontraktowane „stare” szczepionki, tych najnowszych nie otrzymały. Mamy do dyspozycji szczepionkę firmy Novavax – i eksperci przekonują, by nie machać ręką, że to „musztarda po obiedzie”. Przed nami ciężkie miesiące sezonu infekcyjnego – grypa dopiero się rozpędza, SARS-CoV-2 nie odpuści na pewno aż do późnej wiosny. Chodzi zwłaszcza o osoby z grup wysokiego ryzyka. To nie tylko seniorzy, choć wiek jest kluczowym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu covidu, ale też osoby z chorobami przewlekłymi, leczone onkologicznie, z immunosupresją. Również bliscy takich osób, bo niezwykle ważna jest strategia kokonowa.