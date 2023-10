Medyczny Nobel za szczepionki mRNA

Ich wspólna działalność naukowa, początkami sięgająca lat 90. ubiegłego wieku, pozwoliła przełamać kilka istotnych barier w rozwoju technologii mRNA, której zastosowanie nie kończy się wyłącznie na szczepionkach przeciw wirusom. Aby dobrze zrozumieć, na czym polega ta metoda, należy przyjrzeć się z bliska wnętrzu komórki i jądru komórkowemu. Przepis na każde białko naszego organizmu – insulinę, mioglobinę czy hormony peptydowe – zapisany jest w DNA znajdującym się w jądrze komórkowym. Jednak maszyneria tworząca białka nie potrafi odczytywać zapisu DNA, a jedynie RNA. W dodatku przepis jest poprzedzielany informacjami, które do powstania danego białka są niepotrzebne. Dlatego konieczne jest przetłumaczenie receptury na język RNA i usunięcie zbędnych elementów kodu. Tak powstaje mRNA, czyli cząstka materiału genetycznego gotowa do odczytania i stworzenia na jej podstawie funkcjonalnego białka.

W latach 80. XX wieku pojawiła się możliwość tworzenia mRNA w warunkach laboratoryjnych, a to pozwoliło marzyć o zmuszeniu komórki do produkcji określonych białek bez zmiany materiału genetycznego przechowywanego w jądrze komórkowym. Do komórki wprowadzamy mRNA, czyli notatkę z przepisem, a komórka na jej podstawie tworzy białko, wykorzystując swoje własne molekularne narzędzia i składniki. Na drodze do realizacji tej idei stanęły jednak dwie przeszkody – sztucznie wytworzone mRNA wywoływało silną i niekorzystną odpowiedź immunologiczną, a sama produkcja białek była bardzo mało efektywna. Przełomowe prace Karikó i Weismana z 2005 i 2010 r. tchnęły nowe życie w technologię mRNA. Stworzone przez tegorocznych noblistów cząstki ze zmodyfikowanymi zasadami azotowymi są stabilniejsze, a komórki nie rozpoznają ich jako obce.