Sto dni rządu, 30 lat polityki: jak się zmieniał Donald Tusk

W poprzedniej kadencji autor niniejszego tekstu jako dziennikarz PAP zajmował się opisywaniem Koalicji Obywatelskiej. Przed powrotem Tuska w połowie 2021 r. właściwie nie było problemu, żeby nieoficjalnie się dowiedzieć, co tak naprawdę dzieje się w partii. Po tym powrocie zaszła gwałtowna zmiana. Wynikała z dwóch przyczyn – lęku działaczy partyjnych przed gniewem szefa, a także podejmowania decyzji w bardzo wąskim gronie, a nie w ramach gremiów statutowych. Posiedzenia zarządu zaczęły odbywać się rzadko, kluczowe decyzje zapadały gdzie indziej. – Jestem w zarządzie PO od 2006 r. i w czasach Tuska zawsze było tak samo, zarówno przed 2014, jak i po 2021. Na posiedzeniach zarządu zawsze słuchał, ale mieliśmy wrażenie, że wychodził z takim samym poglądem, jak wchodził – mówi jeden z polityków obozu władzy.

Krzysztof Kwiatkowski przyznaje, że Tusk jako lider partyjny ma bardzo silną pozycję, ale to nie jest ten sam model przywództwa, co w przypadku Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS ma, co prawda, grupę najbardziej zaufanych współpracowników, będących przy nim jeszcze od czasów Porozumienia Centrum, ale wszystko to ludzie o połamanych politycznych kręgosłupach, niezdolni do samodzielnego funkcjonowania. W przypadku Tuska jest inaczej – potrafi współpracować z silnymi osobowościami, o czym świadczy np. pozycja szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Zawodowiec

W książce „Daleko od miłości” Tusk, z uwagi na zdolność do przybierania różnych oblicz w zależności od okoliczności, porównany jest do bohatera filmu Woody’ego Allena, Leonarda Zeliga. Dziś więc można uznać, że jest Zeligiem 2.0. Zmiana w Tusku polega bowiem także na tym, że zwycięstwo 15 X jeszcze wzmocniło jego znane cechy.

Kampania była bardzo trudna. Tusk ciężko pracował, jeżdżąc ze spotkania na spotkanie. Musiał się też mierzyć z nieprawdopodobnym hejtem. W TVP permanentnie przedstawiano go jako polityka „niemieckiego” albo sugerowano, że chce sprzedać Polskę Putinowi. Instrumentem do walki z liderem PO miała być też komisja ds. badania wpływów rosyjskich, nie bez powodów nazywana początkowo „lex Tusk”.

Wśród zarzutów wobec niego często pojawiał się i ten, że w 2014 r. „uciekł” do Brukseli, bo europejskie honory i apanaże były dlań ważniejsze od interesu Polski. Ta narracja mogła trafiać nawet do części elektoratu wrogiego wobec PiS i była zapewne jedną z przesłanek powrotu Tuska do polskiej polityki w 2021 r.

Potwierdza to książka „Szczerze”, będąca dziennikiem Tuska z czasów, gdy stał na czele Rady Europejskiej. W dniu wygranych przez PiS wyborów w 2015 r. pisze, że ma poważne wątpliwości, czy dobrze zrobił, wyjeżdżając z Polski.

Wygrać z PiS się udało, ale że powrót do życia partyjnego nie był dla Tuska wymarzonym scenariuszem, pokazuje scena z 2022 r. W studiu TVN24, sądząc, że mikrofony są wyłączone, przyznał się zaskoczonej reporterce Agacie Adamek, że powrót do ław poselskich to dla niego upiorna perspektywa.