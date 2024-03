Telewizja niepewności. Czy do TVP wrócą nominaci PiS?

Od polityków rządzącej koalicji można usłyszeć, że plan na TVP, Polskie Radio i PAP jest. Ma być on formą „testu” dla prezydenta, na ile jest gotów współpracować z rządem. Tyle że wszystko to potrwa, co oznacza, że wciąż możliwy jest na gruncie prawnym powrót starych władz mediów z czasów PiS, przynajmniej w przypadku TVP i Polskiego Radia, jeśli sąd prawomocnie nie zatwierdzi likwidatorów.

Przypomnijmy sekwencję zdarzeń wokół mediów publicznych od objęcia władzy przez rząd Donalda Tuska. 20 grudnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił zmianę zarządów i rad nadzorczych spółek medialnych. Tuż po świętach zaś, gdy prezydent zapowiedział weto wobec planu przeznaczenia na przejęte media 3 mld zł, Sienkiewicz postawił TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji. By sprawa się uprawomocniła, sąd powinien wpisać likwidatorów do Krajowego Rejestru Sądowego. Zrobił to tylko w odniesieniu do PAP, a także regionalnych spółek Polskiego Radia. W przypadku TVP i ogólnopolskiego radia odmówił (podlegają osobnej ustawie), więc ministerstwo kultury odwołało się do sądu okręgowego. Jeśli ten zatwierdzi negatywny werdykt sądu rejestrowego, do TVP i Polskiego Radia mogą wrócić władze sprzed 20 grudnia.