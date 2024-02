Sofi Oksanen, fińska pisarka: Mamy teraz ten sam problem co Polska. Rosja instrumentalizuje imigrację, wykorzystuje tych biednych ludzi, wypychając ich ku naszej granicy

A dzięki technologii, jak nagrania telefonem, dowody można szybko rejestrować i przesłać dalej.

DNA też szybko nie znika. I to pozwala na jasny przekaz dla rosyjskich sprawców: być może będziesz mógł wieść spokojne życie w Rosji, ale nigdy nie opuścisz jej granic.

Dodajmy, że Rosja gwarantuje bezkarność żołnierzom, którzy popełniają zbrodnie w Ukrainie. Pisze Pani o procedurach sądowych i kłopotach z nimi, ale też o innym wymiarze sprawiedliwości. Dla ofiar równie ważne jak sprawiedliwość w sądzie może być wysłuchanie, wsparcie i pamiętanie. Ten rodzaj sprawiedliwości zależy od nas wszystkich.

Tak, po prostu nie wolno nam o tym zapomnieć. Bo to, co pamiętamy, to, co jest uznane za ważne, wyznacza również moralny drogowskaz dla przyszłych pokoleń.

Nie od dziś pamięć jest kolejnym polem bitewnym Rosji. „Żadne wspomnienie nie jest dla okupanta zbyt małe, by je zniszczyć, bo czasem jedno zdjęcie, jedna opowieść sprawią, że historia całej rodziny pozostanie żywa” – pisze Pani i to też wynika z rodzinnych doświadczeń, bo np. zdjęcie swojej ciotecznej babci mogła Pani przywieźć do Finlandii dopiero w latach 90. XX w., gdy Estonia odzyskała niepodległość.

Mamy dziesięć takich fotografii, które wcześniej musiały być ukrywane, w tym mojego dziadka, który należał do Leśnych Braci, antykomunistycznej partyzantki działającej w krajach bałtyckich.

Takie zdjęcia zakopywano, chowano w skrytkach. Pani rodzina przechowała je za tapetą. Stare zdjęcia były też na liście zakazanych dóbr, których nie można było wwozić lub wywozić ze Związku Sowieckiego. Gdyby znaleziono je w razie rewizji na granicy, stracilibyście je bezpowrotnie.

To było bardzo „niebezpieczne” zdjęcie, bo dziadek był w estońskim mundurze wojskowym. Udało mu się uniknąć i mobilizacji prowadzonej przez Niemców, i przez Sowietów – był wtedy w leśnej partyzantce. Na tej fotografii był w estońskim mundurze, bo służba wojskowa była w Estonii obowiązkowa. Dzięki temu zdjęciu nawet ja jako dziecko wiedziałam, że Estonia była kiedyś niepodległym krajem. Mieliśmy też inne zdjęcie z estońską flagą, która w Związku Sowieckim była zakazana.

Wracając do głównego tematu Pani książki, zbrodni wojennych i przemocy seksualnej: podnosi Pani problem ich dokumentowania i liczenia. Bo przyzwyczailiśmy się do liczb i tak raportujemy wojnę, przez pokazanie jej skali.

Łatwo jest policzyć, ile nóg żołnierzy amputowano, ile amunicji wystrzelono. Natomiast przestępstwa seksualne policzyć jest bardzo trudno. Również dlatego, że definicja obejmuje bardzo wiele zachowań. Nawet groźba gwałtu może być przestępstwem seksualnym. Chcę też podkreślić, jak trudno rozróżniać różne formy przemocy seksualnej, bo skutki psychologiczne są takie same. Nie możemy mówić tylko o gwałcie, polegającym na stosunku seksualnym, jako o jedynym rodzaju przestępstwa seksualnego. Bo nie można oceniać, czy to więcej cierpienia, czy mniej niż np. podczas tortur polegających na rażeniu części intymnych prądem czy podczas gwałtu butelką. Dodatkową trudnością jest fakt, że kobiety i mężczyźni, którzy doświadczyli takiej przemocy, nie chcą czasem o tym mówić. Można oczywiście założyć, że policzy się osoby, które doświadczyły jakiejś formy przemocy, ale dla mnie to niepokojące, że to liczby okazują się tak istotne.

Tym bardziej że przestępstwa seksualne przez swoją naturę krzywdzą nie tylko bezpośrednią ofiarę, ale wpływają na jej rodzinę, na dzieci. Ta trauma trwa nieraz całe pokolenia.

To prawda.

W książce przywołuje Pani sytuację z pierwszych tygodni wojny w Ukrainie, gdy litewska organizacja kobieca otrzymała prośbę o przesłanie tam testów ciążowych. Litwinki wysłały też „tabletki dzień po”, czyli antykoncepcję awaryjną. To kolejny przykład, jak Rosja dalej stosuje metody znane z jej poprzednich wojen. I jak wykorzystuje tę „najtańszą” z broni – gwałt.

Możemy wykazać się większą determinacją, potępiając popełniane zbrodnie. Musimy też więcej o nich mówić, ale do tego potrzebujemy większego researchu. To wstrząsające, jak zepchnięte na margines są przestępstwa seksualne podczas dokumentacji zbrodni w strefach wojny. Ile pani zna książek o wojennych gwałtach? Kilka? A ile jest książek o przykładowo rodzajach broni palnej? O rodzajach uzbrojenia podczas II wojny światowej? W Finlandii co roku publikowana jest o tym nowa książka!

Myślę, że nikt już nie zaprzeczy, że Rosja stosuje przemoc seksualną jako broń. To wiedza powszechna. Ale skoro to broń, gdzie publikacje na ten temat? Programy badawcze? Jeśli rzeczywiście uznajemy, że to narzędzie walki, powinny znaleźć się pieniądze na badania i debatę publiczną. I oczywiście na pomoc dla ofiar. Teraz nie ma po prostu na to dość środków.

Kolejną pozycją w seksualnym arsenale Rosji jest wspomniana już gendered disinformation – dezinformacja w obszarze płci. Nie bada się tego w wystarczającym stopniu, a powinniśmy, bo to broń nieznająca granic państwowych.

Na czym to polega?

Ukraińskie i zachodnie dziennikarki, naukowczynie, polityczki są celem rosyjskich trolli. W takie zawstydzanie, w wyszydzanie kobiet w sieci zaangażowany jest GRU, rosyjski wywiad wojskowy. Skoro rosyjski wywiad wykorzystuje takie tematy, to znaczy, że traktuje je jako narzędzie walki. To też powinno dać nam do myślenia. I znowu – potrzebne są badania, by opracować sposoby radzenia sobie z takimi metodami, badania nad długoterminowymi skutkami dla kobiet. Bo to ma psychologiczne konsekwencje i wpływa na wolność słowa. Nie możemy być pewni, że kobiety będą chcieć brać udział w publicznych debatach, jeśli czyni je to celem mowy nienawiści i gróźb.

Poważne potraktowanie tej sprawy to także część systemu obrony kraju, naszej obrony. Dużo się teraz dyskutuje, czy Rosja zaatakuje państwa NATO-wskie, i w tym kontekście zastanawiamy się, czy mamy dość amunicji, materiałów wojennych. Cóż, moim zdaniem nie musimy obawiać się rosyjskich czołgów na granicy w ciągu kolejnych dwóch lat, bo Rosja jest za bardzo zaangażowana w Ukrainie. Ale to, co ona może już teraz robić – i co jest w stanie robić – to skierowanie przeciwko kobietom mowy nienawiści w internecie. Były już takie ataki na szefowe zachodnich rządów, na ukraińskie polityczki, dziennikarki.