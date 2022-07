Śmierć dinozaura, który potrafił się przystosować

Odszedł jako jeden z ostatnich afrykańskich przywódców wywodzących się z pokolenia, które walczyło, nierzadko zbrojnie, o wyzwolenie spod kolonialnego poddaństwa. Angola była afrykańską posiadłością Portugalii, podobnie jak Mozambik, Gwinea Bissau Wyspy Zielonego Przylądka, a także Świętego Tomasza i Książęca, skąd pochodzili rodzice Dos Santosa, murarz Avelino i służąca Jacinta. Sam Jose Eduardo przyszedł na świat w Luandzie, dokąd za chlebem przybyli jego rodzice.

Mieszkali w tubylczej dzielnicy Sambizanga, a Jose Eduardo chodził do tamtejszej szkoły. Uczył się tak pilnie i był uczniem tak zdolnym, że na wniosek nauczycieli władze kolonii same zaproponowały, by kontynuował naukę z dziećmi portugalskich osadników, w lepszej szkole i kształcił się na urzędnika kolonialnej administracji.

Walka i rewolucja

Ale w Sambizandze i innych tubylczych barrios w Luandzie...