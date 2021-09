Złoty interes

Dwie bosonogie dziewczyny, tak na oko w wieku mojej córki, uczennicy, taszczą wiadra wypełnione do połowy brudną wodą. Przed chwilą wyciągnęły je z głębokiego wąwozu, w którym mężczyzna, pewnie ojciec jednej z nich, grzebie w mulistym dnie strumienia motyką. Taką zwykłą, jakich używa się przy uprawie przydomowych grządek.

Niedaleko, może dziesięć metrów dalej, na dnie wąwozu, w mule przebiera inny mężczyzna. Wygląda na olbrzyma. Nie tylko grzebie w dnie strumienia, ale rozbija też skały na jej brzegach. Parę metrów dalej pracuje inny mężczyzna, a za zakolem strumienia pewnie następni.

To poszukiwacze złota. Nędzarze. Ich narzędzia to wycięte z zarośli kije i przymocowana do nich przeżarta przez rdzę blacha, służąca za sito, a także podniszczony koc, plastikowe wiadro i foliowa torba, do jakich w sklepach pakuje się zakupy. Ot i wszystko. No i oczywiście motyka, zabrana...