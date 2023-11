Algorytmy demokracji 2023: Jak rząd Węgier kierował do Polaków antyimigranckie reklamy podczas kampanii wyborczej

W kwestii internetowych wydatków na promocję kandydatów do Sejmu i Senatu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem. Kodeks wyborczy stanowi, że od momentu utworzenia komitetu tylko on może płacić za kampanię. Problematyczny jest jednak moment startu kampanii. W Polsce toczyła się ona na wiele miesięcy przed wyborami. I kto wówczas ma płacić? W tej kwestii premier Morawiecki wytyczył wyraźną ścieżkę. Jak wyliczyła Bianka Mikołajewska z Wirtualnej Polski, w ciągu trzech lat szef polskiego rządu za reklamę prywatnych wpisów tylko na Facebooku zapłacił ponad pół miliona złotych, a od początku tego roku na promocję jedynie w tym serwisie oraz na kampanię PiS wydał prawie wszystko lub wszystko, co zarobił do wyborów jako premier i poseł. Co ciekawe, jak zaznacza WP.pl, mimo tych wydatków zdołał jeszcze sporo oszczędzić, choć w oświadczeniu majątkowym nie wykazał innych dochodów.

Podkreślmy jednak: premier promując swoje posty działał legalnie i przestał to robić w momencie oficjalnego startu kampanii. Skąd miał na to pieniądze, to zupełnie inna rzecz.

„ Prace biurowe”, czyli pisanie postów i komentarzy

„Państwowa Komisja Wyborcza wskazywała już w 2018 roku, że obecny stan prawny umożliwia obchodzenie przepisów dotyczących przejrzystości prowadzenia kampanii oraz tworzy podatny grunt pod stosowanie przez komitety wyborcze technik manipulacyjnych w stosunku do wyborców. Prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych ogranicza przejrzystość jej finansowania. Przepisy nie wymagają od komitetów przekazywania szczegółowych informacji dotyczących finansowania kampanii w mediach społecznościowych. Udział firm marketingowych działających jako pośrednicy między komitetami a platformami zaciemnia obraz finansowania kampanii wyborczej. Brak obowiązku przekazywania dokumentów finansowych w wersji elektronicznej znacznie ogranicza możliwości kontroli przez PKW finansowania kampanii w sieci” – to fragment raportu „Media społecznościowe i wybory” ogłoszonego przez Fundację im. Stefana Batorego.

Jak to wygląda w praktyce?

– Istnieje masa sposobów na obejście wskazywania konkretnych wydatków dotyczących kampanii. To partie same decydują, jak szczegółowa będzie faktura. Równie dobrze mogą przekazywać PKW zestawienia zbiorcze, a na tej podstawie komisja w zasadzie nic nie jest w stanie ustalić – mówi jeden z naszych rozmówców, zaznaczając, że PKW nie ma praktycznie żadnych narzędzi do sprawdzania wydatków w sieci: – O Bibliotece reklam Meta czy Centrum przejrzystości reklam Google nie ma przecież mowy w żadnej ustawie, bo nie może być. To inicjatywa tych firm, że chcą działać w sposób przejrzysty, co w pewnym stopniu wymusiła na nich Bruksela.

Sztaby nie wykazują się intencją przejrzystości nie tylko przedstawiając zbiorcze faktury.

– Można mieć też podejrzenia co do umów zawieranych przez szereg komitetów na obsługę administracyjną czy biurową. To są często nieduże kwoty, ale gdy przeglądaliśmy te umowy, niektóre z wymienianych w nich nazwisk kojarzyłem z dużej aktywności w mediach społecznościowych – mówi Krzysztof Izdebski, dodając: – Oczywiście, może być tak, że te osoby dostają pieniądze za adresowanie kopert w biurze, ale możliwe również, że ich „prace biurowe” polegają na pisaniu postów i komentarzy w internecie. To bardzo trudne do wyłapania. Ciekawe jest to, na ile dla wielu ludzi takie treści wyglądające jak organiczne, tworzone przez influencerów, wydają się bardziej przekonujące niż oznaczona reklama.

Prof. Piotrowski z kolei zwraca uwagę, że PKW w tym zakresie w zasadzie nie ma pola manewru.

– Nie tylko nie ma narzędzi do kontroli kampanii w internecie, ale może kierować wytyczne i zalecenia wyłącznie dla komisji wyborczych – tłumaczy. – Wiążą one jednak tylko komisje i to o tyle, o ile niestosowanie się do nich powoduje negatywne konsekwencje. Co więcej, PKW nie ma prawa stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących.

W kwestii wdrażania powszechnie obowiązujących przepisów otwarte pole ma jedynie ustawodawca. A ten popisał się dodatkowym zamuleniem przejrzystości kampanii… usuwając dosłownie jeden przecinek. Otóż do 2018 roku art. 106 par. 1 Kodeksu wyborczego głosił: „Każdy wyborca może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów, po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego”. Czyli: do agitacji potrzebna była zgoda pełnomocnika. Cztery lata temu treść przepisu zmieniono następująco: „agitację wyborczą może prowadzić każdy komitet wyborczy i każdy wyborca, w tym zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego”. To znaczy, że do zbierania podpisów potrzeba zgody pełnomocnika, ale do agitacji już nie. Każdy wyborca może sobie prowadzić kampanię na własną rękę.

Wyborcza szara strefa osiągnęła monstrualne rozmiary

– Ta kampania była pełna rekordów – mówi Michał Fedorowicz, prezes Instytutu Badania Internetu i Mediów Społecznościowych. – Dotyczyły one internetowych zasięgów, zarówno wydarzenia, jakim był marsz Platformy Obywatelskiej, jak również kandydatów. Podczas tej kampanii wyprodukowano rekordową liczbę klipów, które były dystrybuowane w sieci. Nigdy dotąd na żadną polską kampanię internetową nie przeznaczono równie potężnych środków finansowych i robi ona wrażenie również na tle kampanii w innych krajach europejskich.

Podczas ostatniej kampanii widzieliśmy szereg nowych chwytów, jak nagrywanie hurtowo filmików na TikToka czy wydawanie na promocję tak dużo, że windowało to ceny spotów dla samych zainteresowanych. Był też stary repertuar w postaci lajków pod partyjnymi postami, pochodzących z egzotycznych krajów.