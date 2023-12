To światło nie zgaśnie: po antysemickim ataku Grzegorza Brauna w Sejmie

Nie wiem, czy Grzegorz Braun biorąc do ręki gaśnicę i niszcząc chanukowe świece w gmachu Sejmu próbował tak naprawdę uderzyć w proces odnowienia, jakiego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach, ale nawet jeśli podjął taką próbę, to z pewnością mu się nie udało. Widok polskiego parlamentarzysty atakującego symbole religijne drogie wielu jego współobywatelom jest oczywiście głęboko zawstydzający, ale stanowcza reakcja władz polskiego parlamentu, potępienie Brauna nawet przez własny klub parlamentarny, błyskawiczne komentarze przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych („W związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun gasząc świece chanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce” – napisał kard. Grzegorz Ryś), głosy dziennikarzy, powszechne oburzenie opinii publicznej pokazują, że coś się jednak w Polsce zmieniło. Żyjemy w kraju, w którym nie ma i nie może być przyzwolenia na antysemityzm, rasizm i agresję.