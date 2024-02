Sora: sztuczna inteligencja, która tworzy filmy. To krok w stronę Świętego Graala AI

By kreować realistyczne wideo, Sora powinna „rozumieć” związki przyczynowo-skutkowe czy to, w jaki sposób na obiekty oddziałują podstawowe prawa fizyki. Czyli powinna mieć coś na kształt „zdrowego rozsądku”. A to w zasadzie Święty Graal badań nad sztuczną inteligencją. „Sora będzie fundamentem modeli, które są w stanie rozumieć i symulować świat rzeczywisty. To umiejętność, która, jak sądzimy, będzie kamieniem milowym na drodze do stworzenia AGI” – napisano w komunikacie prasowym OpenAI. AGI (artificial general intelligence), czyli ogólna sztuczna inteligencja, to program, który zachowuje się jak ludzki umysł – jest w stanie rozwiązać dowolne zadanie czy nauczyć się dowolnej umiejętności. OpenAI zostało powołane do życia właśnie po to, by stworzyć AGI „przyjazne człowiekowi”.

Dr Jim Fan, kierujący badaniami nad inteligentnymi agentami w firmie NVIDIA, potwierdza, że Sora to coś zdecydowanie więcej niż generator zabawnych filmików. „Jeśli myślicie, że to kreatywna zabawka taka jak DALLE, nie macie racji. Sora to napędzany danymi silnik fizyczny. To symulator wielu światów, realnych i fantastycznych. Symulator uczy się wyrafinowanego renderowania, »intuicyjnej« fizyki, długoterminowego rozumowania i semantyki” – napisał na Twitterze badacz.