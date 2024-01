Prezydent jednak chce ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika

Prezydent motywował swą decyzję troską o zapobieżenie „eskalacji zdarzeń”, co zapewne niektórzy mogą tłumaczyć jako chęć rozładowania napięcia tuż przed Marszem Wolnych Polaków w obronie mediów. Być może do pewnego stopnia taka była rzeczywiście jego intencja i nawet przyniosła jakiś skutek, skoro organizatorzy apelowali, by nie dać się omamić prowokatorom dążącym do przemocy. Jednak już samo przemówienie Jarosława Kaczyńskiego było ewidentnie w starym stylu. Mówił o deptaniu prawa, łamaniu konstytucji i niszczeniu instytucji, na czele z „urzędem pana prezydenta”, co było – jak na Kaczyńskiego – zaskakującym przejawem szacunku wobec niego. Powtórzył też swoją starą mantrę o tym, że UE pragnie zniszczyć polską państwowość i odebrać nam wszystkie uprawnienia, łącznie z obronnością i polityką zagraniczną, by potem uzależnić nas od Niemiec i odebrać narodowe bogactwo, m.in. za pomocą narzucenia euro. Kaczyński twierdził, że Berlin i (częściowo) Paryż mają plan, by Polska, która przyciąga wielkie inwestycje, została ich pozbawiona, a w końcu stała się bezwolnym terytorium zamieszkiwanym przez Polaków, ale rządzonym z zewnątrz. „To nie jest polska władza” – stwierdził na temat rządu Donalda Tuska prezes PiS. Sam marsz zaś, w którym brało udział kilkadziesiąt tysięcy osób, rozpoczął się od zaintonowania hasła: „Ruda wrona orła nie pokona”.

Wracając do nagłej wolty głowy państwa w sprawie powtórnego ułaskawienia posłów PiS, które jeszcze wczoraj Duda kategorycznie wykluczał, trudno powiedzieć, jaki zysk miałaby z pójścia na rękę prezydentowi ekipa rządowa. Duda zrobił bowiem dziwną rzecz: zamiast natychmiastowo zastosować akt łaski zgodnie z art. 139 Konstytucji, wystosował apel do prokuratora generalnego o zawieszenie wykonania kary i natychmiastowe zwolnienie skazanych na czas postępowania ułaskawieniowego. To inna procedura, prowadzona według Kodeksu postępowania karnego, która potrwa kilka miesięcy. Jeśli Adama Bodnar zgodziłby się na coś takiego, nie ma żadnej gwarancji, że obaj skazani nie będą chcieli dostać się w przyszłym tygodniu na salę obrad Sejmu. Oznaczałoby to jeszcze gorętszy spektakl, a przecież już dziś wiemy, że dantejskie sceny czekają nas przy okazji sejmowych prac nad budżetem, którego uchwalenie PiS rzekomo chce uniemożliwić. O ile nie są to oczywiście tylko pogłoski, gdyż gra na przyspieszone wybory tuż po porażce i bez wpływu na podporządkowaną wcześniej Kaczyńskiemu TVP – może skończyć się jeszcze większą klęską. Bardziej prawdopodobne jest długofalowe działanie na rzecz rozchwiania sytuacji w Polsce.