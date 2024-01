Sprawa Wąsika i Kamińskiego: czy dało się inaczej?

Niestety, w przypadku tej sprawy prezydent zachowuje się nie jak strażnik państwa i konstytucji, tylko jak polityk PiS. Wszystko, co mówi i robi – włącznie z demonstracyjnym zaproszeniem Kamińskiego i Wąsika do Pałacu i „ukrywaniem” ich tam przed policją – służy tylko Prawu i Sprawiedliwości, a nie państwu. Bo w interesie PiS jest eskalowanie tego konfliktu i budowanie na tym kapitału politycznego. Prezydent swoim postępowaniem właśnie go eskaluje, zamiast być stabilizatorem państwa. Ostatnim prezydentem, który tak postępował i który z powodów politycznych tak mocno nadużywał swoich konstytucyjnych prerogatyw, był w latach 90. Lech Wałęsa. Wtedy nazwane to zostało „falandyzacją prawa”, od nazwiska głównego prawnika Wałęsy, Lecha Falandysza.

Trudno powiedzieć, czy dziś jest ktoś, kto na Dudę ma kluczowy wpływ w tej sprawie. Czy jest to szef gabinetu Marcin Mastalerek, który według różnych relacji przekonuje obecnego prezydenta do objęcia w przyszłości przywództwa nad obozem PiS? Jeżeli tak jest, to oczywiście Duda swoim postępowaniem pomaga realizacji tej wizji, choć czyni to kosztem interesu państwa. I jeśli ktoś przy tej okazji ukuje jakiś termin na nazwanie postępowania prezydenta, w rodzaju „dudyzmu”, będzie on oznaczać ni mniej, ni więcej tylko postępowanie we własnym wąsko pojmowanym politycznym interesie kosztem interesu kraju i powagi sprawowanego urzędu.