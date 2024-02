Ambicje Przemysława Czarnka. Czy Jarosławowi Kaczyńskiemu wyrósł rywal?

Niektórzy politycy prawicy mówią nam jednak, że były minister może być naiwny. – Nie rozumie, że Konfederacja jest dziś dowartościowywana przez Tuska, by odebrać nam elektorat i zniszczyć nas. Nie warto w „Konfę” inwestować – mówi anonimowo poseł PiS.

Kapitałem Czarnka są też środowiska ultrakatolickie. Ich liderem jest poseł Bartłomiej Wróblewski, wpływowy, ale pozbawiony przywódczej charyzmy, której nie brakuje Czarnkowi. Środowiska te, według szacunków niektórych posłów PiS, liczą kilkadziesiąt szabel w klubie, i to bliżej stu niż dwudziestu. Choć z drugiej strony, pod wpływem tych właśnie środowisk Kaczyński zdecydował się na akcję z zaostrzeniem prawa aborcyjnego w 2020 r., co stało się kamieniem węgielnym porażki 15 października 2023 r.

Amerykańskie wzorce

Dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy były minister edukacji zaryzykuje wyjście przed szereg. On sam żadnych deklaracji nie składa; nie wiadomo też, co o tym pomyśle sądzi lider PiS. Tym niemniej nawet przeciwnicy Czarnka przyznają, że ma w sobie to „coś”. I najczęściej w tym kontekście padają porównania do Donalda Trumpa, choć politycy koalicji rządzącej mówią kpiąco, że „to taki Trump na miarę naszych możliwości”. Niczym z filmu „Miś”.

Porównania do Trumpa nie są jednak do końca na wyrost. Podobnie jak były (i być może przyszły) prezydent USA, Czarnek świetnie odczytuje klimat politycznego populizmu i z łatwością odwołuje się do środków wyrazu akceptowanych poza elitami. Ma niewyparzony język, bywa bezczelny, emanuje pewnością siebie. Ma też podobne do Trumpa swobodne podejście do prawa, choć w przeciwieństwie do biznesmena z USA posiada gruntowne wykształcenie prawnicze i doktorat obroniony na KUL. Jego tematem były zasady państwa prawa.

Polityk większościowej koalicji uważa jednak te porównania za nie do końca trafione. – Trump, zanim został prezydentem, był celebrytą, milionerem aktywnym w życiu publicznym. Czarnek jest człowiekiem znikąd. Z Trumpem łączy go tylko cynizm i populizm – ocenia.

Co ciekawe, Czarnek został wypromowany przez liderów PiS jako remedium na zagrożenie polityczne ze strony odważnie formułującej swoje antyeuropejskie postulaty formacji Zbigniewa Ziobry oraz środowisk, które w 2019 r. utworzyły Konfederację. Gdyby udało mu się związać bliżej z PiS ludzi Suwerennej Polski oraz Konfederacji, byłoby to jego ogromnym sukcesem.

Trudny życiorys kandydata

Urodzony w 1977 r. Czarnek dzieciństwo spędził w Goszczanowie koło Sieradza i do dziś lubi podkreślać swoje prowincjonalne korzenie. Wcześnie został sierotą, ale pod swoje skrzydła wziął go wuj, ks. prof. Jerzy Pałucki, wykładowca KUL. Zadbał o jego wykształcenie, posłał do lubelskiego liceum, a następnie na studia prawnicze, po których przyszły minister zrobił doktorat i habilitację.

Jego nominacja na wojewodę w 2015 r. była zaskoczeniem nawet dla lokalnych polityków. Promotorem kariery naukowca z KUL okazał się poseł PiS Sławomir Zawiślak, który dwa lata temu mówił „Tygodnikowi”, że dostrzegł w nim ambicję i kreatywność.

Prawie od pierwszego dnia urzędowania Czarnek swój znak rozpoznawczy zrobił z trzech kwestii: otwartej walki z LGBT+, hołubienia Kościoła i zaznaczania dystansu do Unii oraz zachodniej „zgnilizny moralnej”. Jednocześnie był niezwykle aktywny, jeździł non stop na spotkania z wyborcami, organizował cykliczne konferencje prasowe, podczas których mówił barwnie, dbał o puenty, szanował dziennikarzy z „wrogich” redakcji. Później jednak zrobił się dumny i protekcjonalny.